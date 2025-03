BBB 25: Eva é eliminada do reality na semana turbo

Na noite deste domingo, 30, Eva saiu do BBB 25 após enfrentar Delma e Vinicius no 11º paredão da temporada

O jogo do BBB 25, da Globo, chegou ao fim para Eva. Na noite deste domingo, 30, em plena semana de modo turbo, ela foi eliminada do jogo em um paredão contra Delma e Vinicius.

Eva saiu do jogo com 51,35% dos votos do público. Vale lembrar que ela foi emparedada por causa dos votos da casa na última sexta-feira, 28.

Assim que Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Eva, a dupla dela, Renata, caiu no choro.

"Foi a experiência mais maluca da minha vida. Estou feliz de ter chegado tão longe. Eu dei o meu melhor, do meu jeitinho", disse ela.

Relembre como foi a formação do 11º paredão

Na noite desta sexta-feira, 28, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o 11º paredão da temporada, que é disputado por Vinicius, Delma e Eva. Um deles será eliminado no domingo, 30. Saiba como foi:

A noite começou com Vinicius já emparedado por causa da Prova do Líder. Logo no início da dinâmica ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou para o anjo João Pedro que o poder é autoimune nesta rodada. Então, o líder Maike indicou Delma para o paredão.

Na sequência, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Eva. Com isso, o paredão da semana é disputado por Vinicius, Delma e Eva.

