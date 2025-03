Famosos entram na ‘trend’ e criam suas versões de anime com a IA

Celebridades se inspira na estética dos animes do Studio Ghibli e criam suas versões de desenho com o uso da inteligência artificial

Os famosos entraram na trend de se transformarem em versões de anime. Nesta semana, vários internautas se inspiraram na estética dos Studio Ghibli e transformaram fotos em versões de desenho animado com o uso da inteligência artificial.

Com isso, várias celebridades também decidiram brincar com a trend e criaram suas imagens. A versão em anime é feita por meio de um upgrade do GPT-4o, que tem uma versão de criar imagens com estilo de animação.

Entre as celebridades que entraram na brincadeira estão: Ana Maria Braga, Simone Mendes, Maiara e Maraísa, Cesar Filho, Ratinho e a dupla Munhoz e Mariano.

Confira abaixo as imagens criadas pelas celebridades:

