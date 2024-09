Vinícius Souza abre álbum de fotos com Anitta após assumir relacionamento

Após Anitta e Vinícius Souza assumirem relacionamento sério, jogador publicou sequência de fotos ao lado da cantora: "Colecionando momentos"

Anitta e Vinícius Souza estão apaixonados! Após assumir o romance, o jogador de futebol usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para compartilhar registros de momentos que já viveu ao lado da cantora.

Mais cedo, Anitta publicou o primeiro clique com ele em seu Instagram, agora, foi a vez do atleta abrir o álbum de fotos com a amada. "Colecionando momentos", escreveu ele na legenda da postagem.

Nas imagens, o casal surgiu em clima de romance em diversas ocasiões: Em meio à natureza, no campo de futebol, em um jantar e no quintal de casa. Em outra foto, Vinicius ainda vestia um moletom preto estampado com o rosto da namorada.

E nos comentários, os fãs se derreteram pelo amor dos dois. "Quando o amor vence é show", escreveu um internauta. "Sejam felizes", desejou outro. "Você merece ser feliz", comentou mais um seguidor do jogador.

Confira os registros:

Quem é Vinícius Souza?

A cantora Anitta está apaixonada! Na última quarta-feira, 25, a famosa deixou o desfile da Balmain, em Paris, de mãos dadas com o jogador de futebol Vinícius Souza, agitando os fãs. Agora, conheça mais sobre o atleta que já atuou no Cruzeiro e atualmente joga no Sheffield United, da Inglaterra.

Para quem não acompanhou, os primeiros boatos sobre o possível romance teriam surgido em uma festa logo após o show de Anitta durante o jogo da NFL, realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians em São Paulo. O evento teria reunido várias celebridades, incluindo Anitta e Vinicius.

As especulações aumentaram depois que a cantora foi para a Grécia, pois, desde então, Vinicius passou a comentar em suas fotos, deixando declarações em forma de emojis de coração.

Natural de Padre Miguel, um bairro do Rio de Janeiro, o jogador iniciou sua trajetória no Flamengo em 2014, atuando pela equipe sub-15. Cinco anos mais tarde, em 2019, ele fez sua estreia no time profissional, participando dos minutos finais de um empate por 1-1 no Campeonato Carioca.

Desde então, sua carreira no futebol ganhou destaque, especialmente em 2019, quando se sobressaiu no Campeonato Brasileiro da Série A. No ano seguinte, ele foi transferido para o Lommel, da Bélgica, que adquiriu seu passe por € 2,5 milhões (R$ 15,2 milhões).

Em 9 de agosto de 2023, Vinícius firmou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, estreando pelo time em 12 de agosto.

O atleta é pai de dois filhos. Maria Alice, que completou 1 ano de idade nesta quarta-feira, 25, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. Théo, de 3 anos, nasceu de sua relação com a estudante de Direito Victoria Leonor.

Vinícius ganhou notoriedade em 2021, após o término com a modelo Giulia Dantas, dias depois de uma lua de mel nas Maldivas e em Dubai. Embora tenham aproveitado as férias em maio, ao voltar ao Brasil, ambos apagaram as fotos juntos das redes sociais.

"Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para que respeitem meu momento, não irei dar explicações aqui. Agradeço a todos que tinham carinho imenso pelo casal. Espero que entendam também", esclareceu ela na época.

Na internet, o jogador costuma ser discreto, compartilhando poucas fotos em seu Instagram. Vinicius acumula cerca de 317 mil seguidores até o momento.