Anitta surge de mãos dadas com o jogador Vinicius Souza ao assumir namoro

Assumidos! Anitta e o jogador Vinicius Souza deixam desfile de mãos dadas em Paris e aquecem os rumores de namoro

A cantora Anitta está namorando! Nesta quinta-feira, 25, ela assumiu o namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza durante um desfile de moda em Paris, na França.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto deixavam o evento de mãos dadas. Ela usava um vestido de alta costura preto e ele combinou o look com ela ao usar um traje todo preto. Inclusive, os dois apareceram com óculos escuros.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o namoro de Anitta e Vinicius começou há três meses e é algo sério, mas eles só assumiram publicamente agora.

Anitta e Vinicius Souza - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Quem é Vinicius Souza?

Vinicius Souza é jogador de futebol e tem 25 anos. Ele já jogou pelo Flamengo antes de mudar para a Bélgica para jogar no Lommel. Hoje em dia, ele é atleta do Sheffield, da série B da Inglaterra.

Vinicius já foi casado com a influenciadora digital Giulia Dantas. Ele tem dois filhos, um menino, Theo, de 4 anos, e uma menina, Maria Alice, de 1 ano.

Look de Anitta no VMA

Anitta atraiu todos os olhares no tapete vermelho da premiação VMA no início de setembro de 2024. A cantora optou por um vestido todo branco da grife Dolce & Gabbana, que deixou suas pernas bem à mostra. A maquiagem deu o toque final na produção.

A carioca subiu ao palco para cantar um medley mega especial. Ao lado de Fat Joe e DJ Khaled, cantou a inédita Paradise; seguido de uma performance de Alegría, com o argentino Tiago PZK; e finalizando ao som do hit Savage Funk.