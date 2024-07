Sorocaba compra 'cavalo de ouro' dos EUA e detalha rotina de cuidados com o animal

Dupla com Fernando, o cantor Sorocaba detalhou transporte e rotina de 'cavalo de ouro' que comprou nos Estados Unidos; confira

O cantor Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, agitou as redes sociais recentemente ao compartilhar detalhes da viagem de Chico Whiz, um cavalo da raça Quarto de Milha que ele adquiriu nos Estados Unidos. O animal chegou ao Brasil no início de julho e está acomodado em um haras no interior de São Paulo, com acesso a veterinário 24 horas por dia e um tratador dedicado exclusivamente aos seus cuidados.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou detalhes do transporte aéreo do animal. Diferente de como é com cães e gatos, as companhias aéreas disponibilizam, aos cavalos, acompanhamento de um médico veterinário durante todo o trajeto. A viagem de Chico Whiz durou sete horas em um avião cargueiro.

Em entrevista ao UOL, Sorocaba detalhou como será a vida do cavalo norte-americano no Brasil. Mas não revelou o valor pago pelo animal.

Ele contou que o Texas é o estado da América do Norte onde a raça quarto de milha faz mais sucesso. "Lá, na verdade, é o berço da raça, grandes criatórios estão lá e as grandes provas e competições também são lá. Miami foi só o hub logístico para o animal chegar no Brasil, voando num 737 cargo.", contou.

Com nove anos de idade, ChicoWhiz é considerado um excelente reprodutor da raça. O objetivo, segundo o artista, é garantir o bem-estar do animal, cujo valor da amostra de sêmen para inseminação de éguas é avaliada em R$ 10 mil. Ainda de acordo com o cantor, o sêmen do cavalo será usado em éguas do Rancho das Américas e também comercializado a terceiros.

O animal, que chama a atenção pelo porte, por uma mancha em forma de losango na testa e pela crina inteiramente branca, foi levado para uma central de reprodução chamada Rancho das Américas e terá direito a uma baia gigante, com ventilador para os dias quentes, e um piquete privativo exclusivo.

Chico Whiz também terá uma alimentação especial, recebendo ração e feno três vezes ao dia. O haras onde ficará alojado possui mais de 800 animais e conta com veterinário disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Sorocaba revela transformação em sua vida após paternidade

No último dia 14, Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, levaram os filhos gêmeos para casa. Com mais de 10 anos na música sertaneja, a trajetória profissional de sucesso do cantor só não brilha mais que o quesito paternidade, sendo sempre presente na rotina dos filhos. Com motivos de sobra para celebrar, em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que ser pai foi uma grande transformação em sua vida e comemora o nascimento dos filhos: "Bênção pura".

Biah Rodrigues deu à luz aos gêmeos Zion e Angelina no último 9. Ela e Sorocaba também são pais de Theo, 4 anos, e Nanda, 2 anos. O cantor declara que a experiência de ser pai de gêmeos é completamente diferente das anteriores.

"A gente está muito feliz com essa chegada, sendo bênção pura. Os gêmeos estão se desenvolvendo rápido demais. A gente só tem a agradecer pela chegada deles e pelo privilégio de ser pai de gêmeos. É uma experiência totalmente diferente", avalia.

Sorocaba atualiza sobre o estado de saúde de sua esposa após o nascimento das crianças. O cantor menciona que ela está muito bem e se recuperando após o parto: "Esse início está sendo desafiador para Bia porque é a primeira vez que ela faz cesárea. Confesso que a recuperação, segundo ela, não foi nada fácil. Ela está se recuperando bem agora! Mas o primeiro dia foi bem duro".