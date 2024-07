Sorocaba revela transformação em sua vida após paternidade: 'Benção pura'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Sorocaba dá mais detalhes sobre o nascimento dos gêmeos e abre o coração ao falar de paternidade

No último domingo, 14, Sorocaba (43) e a esposa, Biah Rodrigues (27), levaram os filhos gêmeos para casa. Com mais de 10 anos na música sertaneja, a trajetória profissional de sucesso do cantor só não brilha mais que o quesito paternidade, sendo sempre presente na rotina dos filhos. Com motivos de sobra para celebrar, em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que ser pai foi uma grande transformação em sua vida e comemora o nascimento dos filhos: "Bênção pura".

Biah Rodrigues deu à luz aos gêmeos Zion e Angelina na última terça-feira, 9. Ela e Sorocaba também são pais de Theo, 4 anos, e Nanda, 2 anos. O cantor declara que a experiência de ser pai de gêmeos é completamente diferente das anteriores.

"A gente está muito feliz com essa chegada, sendo bênção pura. Os gêmeos estão se desenvolvendo rápido demais. A gente só tem a agradecer pela chegada deles e pelo privilégio de ser pai de gêmeos. É uma experiência totalmente diferente", avalia.

Sorocaba atualiza sobre o estado de saúde de sua esposa após o nascimento das crianças. O cantor menciona que ela está muito bem e se recuperando do parto: "Esse início está sendo desafiador para Bia porque é a primeira vez que ela faz cesárea. Confesso que a recuperação, segundo ela, não foi nada fácil. Ela está se recuperando bem agora! Mas o primeiro dia foi bem duro".

PAIZÃO!

O cantor abre o coração ao falar sobre sua relação com os filhos. Sorocaba compartilha que a paternidade foi uma experiência transformadora e reforça que procura estar sempre presente na rotina de seus herdeiros.

"A paternidade mudou minha vida, deu um novo rumo para minha vida. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que ia ser um paizão assim. Realmente, eu gosto de viver cada momento com meus filhos, acompanhar todas as fases. Eu tenho ajustado a agenda de shows para poder estar mais com eles e poder ver cada estágio novo deles. Eu tento realmente dar o meu melhor por eles", confessa.

Sorocaba analisa está aprendendo bastante com os filhos e pretende melhorar cada vez mais para proporcionar as melhores coisas para eles: "Eu estou muito feliz de acompanhar cada degrauzinho deles, cada estágio do crescimento dos meus filhos".

"Tem algumas coisas que são difíceis para mim, mas eu venho aprendendo. [Exemplo] como ser duro na hora que tem que ser, dar o amor, que a gente dá, na hora que tem que dar. Então, eu tenho melhorado a cada dia, mas confesso que a cada novo filho que chega, a gente está mais maduro para lidar com isso", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR SOROCABA: