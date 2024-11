Shows de Zé Neto e Cristiano: Dupla anuncia volta aos palcos após 3 meses

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano anunciou o retorno aos palcos após período de 3 meses afastados por questões de saúde

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano animou os fãs na noite de terça-feira, 26, ao anunciarem publicamente o retorno aos palcos durante uma coletiva de imprensa em São Paulo. Os cantores deram uma pausa nas apresentações e ficaram cerca de três meses afastados devido a questões de saúde.

Em meio ao período longe dos shows, Zé Neto passou por um tratamento contra depressão e síndrome aguda do pânico. Além disso, o parceiro de palco de Cristiano sofreu um acidente de quadriciclo no fim de setembro, que causou um corte em sua cabeça.

Cristiano, por sua vez, respeitou o tempo de recuperação do amigo e também seguiu afastado da profissão até que ele se sentisse pronto para retornar. Os dois ainda aproveitaram a coletiva para anunciar a nova turnê 'Intenso, a festa', que rodará o Brasil e passará por cidades como São Paulo, Cuiabá, Espirito Santo, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Seguro.

Por meio das redes sociais, a dupla sertaneja compartilhou com o público trechos da coletiva e falou um pouco sobre o retorno aos palcos. "Na vida, passamos por momentos turbulentos constantemente, dias desafiadores em que pensamos ‘Deus, por que?’. Na nossa dupla não é diferente, Deus fez uma verdadeira reviravolta para nos mostrar o real sentido de tudo, nos reaproximarmos dele e então voltar com os corações em paz", escreveram na legenda.

Mas afinal, quando Zé Neto e Cristiano voltam a fazer shows? De acordo com informações do site oficial da dupla, a primeira apresentação será dia 13 de dezembro em Massaranduba, Santa Catarina.

Cantor Cristiano transforma doença do filho em missão de vida

Recentemente, o cantor Cristiano, ao lado de sua esposa, Paula Vaccari, levou alegria para o Centro do Coração da Criança do HCM, Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto, onde fica o CardioPedBrasil, principal instituto de cardiologia infantil nacional. Fantasiado de Batman, o cantor marcou presença em uma festa surpresa de dia das crianças.

Miguel, filho mais novo do sertanejo, nasceu com uma doença chamada de: Tetralogia de Fallot, também conhecida como "a doença azul", uma cardiopatia congênita. Em entrevista à CARAS Brasil, Cristiano revela que transformou a doença do jovem em missão de vida para alertar sobre a importância de um diagnóstico precoce de cardiopatias em crianças; confira detalhes!

