Mani Reggo vence ação judicial contra Davi Brito, diz portal

A influenciadora Mani Reggo move ação judicial para reconhecimento de união estável com Davi Brito e pode receber até metade do prêmio do BBB 24

A influenciadora e empresária Mani Reggo venceu uma ação judicial contra Davi Brito, na qual solicitava o reconhecimento da união estável com o vencedor do BBB 24. De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, a decisão foi emitida na última sexta-feira, dia 4.

Segundo o portal, a sentença de primeira instância, assinada pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, garante a Mani o direito a 50% do valor obtido por Davi no BBB 24.

Os advogados Sérgio Nunes e Juliana Andrade, que representam Mani, do escritório Kruschesky Nunes Ribeiro, confirmaram que houve uma decisão judicial, mas não divulgaram os detalhes devido ao sigilo processual, conforme informou o portal.

A quantia estimada a ser partilhada entre as partes ultrapassa os R$ 3 milhões . No BBB 24, Davi faturou um prêmio de R$ 2,92 milhões. Além do valor em dinheiro, ele também foi contemplado com dois automóveis — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados, juntos, em cerca de R$ 700 mil.

Durante sua participação no BBB 24, Davi chamava Mani Reggo de "esposa", mas, ao deixar o programa, afirmou que o relacionamento ainda era apenas um "conhecimento" . Antes da fama e enquanto atuava como motorista de aplicativo, ele chegou a morar com Mani em Salvador. A relação, que se estendeu por aproximadamente um ano e meio, chegou ao fim logo depois de sair do reality.

Davi Brito será pai

Menos de um ano após ficar milionário, o ex-BBB Davi Brito será pai! Nesta terça-feira, 8, ele anunciou que sua namorada, Adriana Paula, está grávida.

Ele fez uma live nas redes sociais para dar a notícia para os fãs e garantiu que vai assumir a paternidade do bebê e dar todo o suporte necessário. “Papai calabreso está na área”, disse ele.

