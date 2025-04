Antonio Fagundes esbanja simpatia durante passeio com a esposa

O ator Antonio Fagundes aproveitou o tempo livre para curtir um passeio com a esposa Alexandra Martins e esbanjou simpatia na ocasião

Nesta terça-feira, 8, Antonio Fagundes aproveitou o tempo livre para curtir um passeio com a esposa Alexandra Martins.

O casal foi fotografado em uma cafeteria de um shopping localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Ao notar a presença dos fotógrafos, o ator esbanjou simpatia e fez questão de sorrir e acenar para os profissionais.

Antonio Fagundes está confirmado para interpretar Evandro em Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos, série que deve estrear ainda este ano na Max.

Antonio Fagundes relembra novela A Viagem

O ator Antonio Fagundes falou sobre seu papel na novela A Viagem, que foi exibida originalmente em 1994 e ganhará uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo a partir de maio. Em entrevista a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o artista contou que inicialmente recusou o convite feito pelo diretor Wolf Maya para fazer parte do elenco.

"Eu tinha acabado de fazer Renascer. Foi uma novela difícil de fazer. Tínhamos que ir para Ilhéus. Era complicado, eu entrava em 90% da novela, estava muito cansado. Eu neguei, falei que não, que eu não ia conseguir fazer, que eu estava cansado, porque eu sempre fiz teatro junto, então estava meio complicado", contou ele.

Contudo, o ator mudou de ideia quando soube que a atriz Christiane Torloni também estaria na produção. "Ele jogou com os dois. Para ela, falou que eu ia fazer. Aí eu fiquei meio assim e falei: 'Então, tá. Então eu faço'. Mas depois pensei: 'Meu Deus, eu vou me arrebentar, eu estou cansado, vai ser difícil'. E foi uma maravilha, foi muito gostoso. A gravação era muito gostosa e tranquila. Aquele astral maravilhoso", relembrou.

