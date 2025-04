Nadja Haddad passa por cirurgia: ‘Feita pela cicatriz da cesárea’

Apresentadora do Bake Off Brasil, Nadja Haddad revela detalhes sobre o motivo para ter feito uma cirurgia abdominal e conta como está sendo a recuperação

A apresentadora Nadjad Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, revelou que passou por uma cirurgia no último final de semana. Ela realizou um procedimento cirúrgico no abdômen para fechar a diástase e remover uma hérnia umbilical, sendo que ambas surgiram após a gestação .

Nadja teve filhos gêmeos, José e Antônio, em 2024. O bebê Antônio faleceu com poucas semanas de vida e o bebê José ficou alguns meses na UTI Neonatal, mas já está em casa com a família. Durante sua recuperação do pós-parto, ela descobriu a diástase e a hérnia em uma consulta médica e decidiu procurar um cirurgião para resolver a questão antes que se tornasse uma complicação de saúde.

Em um relato nas redes sociais, a comunicadora contou os detalhes que a levaram para a cirurgia e como está sendo sua recuperação . Confira abaixo:

A descoberta da diástase e da hérnia

"Diástase é um afastamento da musculatura abdominal, que pode acontecer durante a gestação ou a mulher pode ter isso por uma questão da fisiologia. E a hérnia eu acredito que seja da mesma forma. Antes de eu engravidar, eu já tinha um pouco de diástase. Porém, como eu sempre treinei muito, o meu abdômen estava fortalecido e eu não tinha nenhuma intercorrência. Quando eu engravidei, eu já imaginava que eu fosse ter e eu continuei praticando atividade física, principalmente o pilates, que ajuda bastante no fortalecimento da musculatura abdominal. Porém não adiantou. No meu pós-parto, eu voltei a treinar, mas também não voltou", disse ela.

Então, ela procurou ajuda médica. "Quem identificou inicialmente foi a minha ginecologista, que também é minha obstetra. No exame de toque do meu abdômen após a gestação, ela falou: Você está com uma abertura, existe uma diástase, vamos acompanhar. E ela identificou também, acima do meu umbigo, uma hérnia. Eu já tinha notado que tinha alguma coisa estranha no meu abdômen pós-gestação porque quando eu voltei a treinar eu sentia repuxar, doía, era desconfortável quando eu ia fazer a mesa flexora ou quando ia me alongar. Nesse período eu fui em um cirurgião plástico porque eu também precisava checar as próteses mamárias, que eu tenho há mais de 20 anos. Inicialmente, a minha intenção era trocar as próteses porque já era para ter trocado 10 anos atrás e eu fiquei postergando porque queria ter filho. Resumo: a prótese está ótima e eu acabei falando com o cirurgião sobre a hérnia e a diástase".

"Os exames que ajudaram a identificar foram os exames de ultrassonografia, em especial de ultrassonografia de parede abdominal. E ele viu quantos centímetros eu tinha de afastamento da musculatura e como estava a hérnia. A hérnia corre o risco de estrangular. Antes de piorasse e evoluísse para algo pior, eu resolvi operar. Eu preferi fazer logo. A minha decisão de operar logo também foi porque o José ainda não anda, não pede colo, e aí fica mais fácil para eu operar agora e me recuperar bem, além de não sentir tanto, nem eu e nem ele", afirmou.

Cirurgia com pouco tempo de internação

Nadja contou que a cirurgia aconteceu no último sábado, 5, e correu dentro do previsto. Tanto que ela recebeu alta hospitalar no domingo, 6. "[O cirurgião] aproximou a musculatura da diástase e tirou a hérnia. Com o tempo, se eu não tratasse, poderia ter intercorrências. Eu estou ótima. Estou com uma cinta, estava com um dreno que foi tirado hoje. Aos poucos vou retomando uma rotina normal. O protocolo é ter uma vida normal dentro de casa, posso andar e fazer minhas coisas, mas não posso pegar peso", disse ela.

"Eu fiquei internada um dia. Operei no sábado, foi uma cirurgia longa que eu acho que é delicada, foi feita pela cicatriz da cesárea e eu fui embora no dia seguinte. Está sendo tranquilo, estou tomando medicamentos para controlar a dor e está tudo muito bem, graças a Deus", finalizou.

