Mãe de Matteus fala do filho e Isabelle em áudio vazado na internet

Em áudio que circula na web, a mãe de Matteus Amaral teria detalhado o motivo do término do noivado entre ele e Isabelle: "O ser humano tem limites"

Nesta terça-feira, 8, começou a circular nas redes sociais um suposto áudio de Luciane Amaral, mãe de Matteus Amaral. Na gravação que vazou na internet, ela teria explicado o motivo do fim do noivado entre o filho e Isabelle Nogueira , anunciado em fevereiro deste ano.

Segundo a mãe do ex-BBB, Isabelle teria priorizado a carreira em vez do relacionamento, o que teria chateado Matteus. “Ele apoiava ela, ela vivia em reunião e, às vezes, por causa dessas reuniões eles não tinham uma rotina de dia, ela não tinha tempo para ele e, mesmo assim, ele entendia. Mas ela preferiu seguir com a fama", iniciou Luciane.

"Só que o ser humano tem limites, e viemos a este mundo para sermos felizes. Meu filho estava muito infeliz - vivia com olheiras, pensativo, quase em depressão, porque se sentia sozinho", continuou ela.

Ainda durante o áudio, Luciane Amaral também revelou que Matteus optou por deixar para trás algumas conquistas materiais em busca de tranquilidade. “Abriu mão de apartamento, de closet… tudo, só pra ter paz. Porque sabia que tinha feito tudo o que podia”, disse ela, que garantiu que a decisão de colocar um ponto final na relação foi definitiva.

Mesmo após o rompimento, os dois ainda tentaram um diálogo - tentativa que terminou de forma negativa. Segundo a mãe do ex-BBB, Isabelle telefonou para Matteus e o chamou de mimado, além de responsabilizar a sogra pelo fim do relacionamento. “Disse que ele tinha que se defender sozinho… depois, bloqueou o Matteus e o Matteus bloqueou ela também”, relatou Luciane.

Confira na íntegra:

🚨EXCLUSIVO! Matteus terminou com Isabelle porque ela ‘não queria cuidar dele’, diz mãe do ex-BBB” pic.twitter.com/vTFbbtN6qY — Portal Junior Santos (@portaljuniorofc) April 8, 2025

Novo affair

Ao que tudo indica, Matteus Amaral está vivendo um romance Anna Júlia. Após passar o fim de semana em companhia da família da moça, o ex-BBB marcou presença na festa de aniversário intimista da nova affair.

O evento, realizado para celebrar os 25 anos da estudante de medicina, aconteceu na noite do último dia 24. Os registros de Matteus no local foram compartilhados pelo irmão da aniversariante por meio das redes sociais.

Em uma das imagens, o vice-campeão do BBB 24 aparece em clima de romance com Anna Júlia, que entrega um pedaço de pizza na boca do gaúcho. Discreto, Matteus Amaral optou por não publicar nenhuma foto no aniversário intimista da affair.

Vale lembrar que os rumores de que os dois estariam vivendo um romance se iniciaram durante o carnaval deste ano. Dias após ser visto abraçado com a estudante, o ex-BBB confirmou ao público que eles estavam se conhecendo melhor, mas ainda não tinham firmado qualquer tipo de relação.

"A gente está em um período de se conhecer, de trocar essa ideia, de ver se realmente vale a pena", declarou Matteus em suas redes sociais, na ocasião. O ex-participante do BBB 24 está solteiro desde que anunciou o fim de seu noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira, anunciado em fevereiro deste ano.

