Em entrevista recente, Daniele Hypolito refletiu sobre sua trajetória no BBB 25 e confessou decepções ao rever atitudes dos colegas de confinamento

Em entrevista recente à revista Quem, Daniele Hypolito abriu o coração ao comentar sua experiência no BBB 25. Eliminada no último domingo, 6, a ginasta refletiu sobre sua passagem pelo reality show e admitiu que o emocional pesou em suas decisões dentro da casa.

Durante a conversa, a irmã de Diego Hypolito confessou que se decepcionou com as atitudes de Camilla e Gracyanne Barbosa, especialmente após assistir a vídeos delas comentando sobre ela no programa. "Com certeza as questões da Gracyanne, da Camilla e do pessoal do Quarto Nordeste (me surpreenderam negativamente)", desabafou a atleta, que acredita que um dos momentos decisivos para sua trajetória no reality foi quando, mesmo se sentindo excluída, optou por perdoar e seguir jogando com o coração.

"Depois daquele momento em que eu me senti excluída, eles vieram conversar comigo de um outro jeito, e eu, com esse coração manteiga que tenho, acabei desculpando", analisou a ex-BBB.

"Aqui fora eu vi que se eu tivesse seguido a minha intuição, talvez pudesse ter sido diferente em relação a não ter ajudado em momentos em que eu ajudei, mesmo jogando com o Quarto Anos 50 - o que eu sempre deixei muito claro. Não posso dizer que me arrependo de ter ajudado, porque eu joguei dessa forma, então foi o meu coração falando ali", ressaltou Daniele Hypolito.

Ainda durante a entrevista, a ex-sister foi direta ao pontuar o que mudaria se pudesse voltar atrás. "Certamente teria feito diferente se tivesse seguido a minha intuição no dia em que eu senti que fui excluída. Fiquei sabendo até que eu era opção de voto deles ali naquele momento. Ser mais firme e enfática nas coisas que eu falei. E com certeza o fato de ter me colocado no paredão atrapalhou", finalizou.

Gracyanne desabafa sobre acusação envolvendo Daniele Hypolito

Na segunda-feira, 7, a musa fitness Gracyanne Barbosa veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se pronunciar após a ex-ginasta Daniele Hypolito dizer estar decepcionada com ela após ser eliminada do BBB 25, no último domingo, 6.

“Agora eu vi que não foi [parceira], né? Era uma coisa que, realmente… O leva e traz não era eu, né?”, declarou a irmã do ex-ginasta Diego Hypolito. Gracyanne, por sua vez, abafou as polêmicas e disse esperar que a amizade delas continue fora do reality show.

Ela adisse que Daniele está vendo alguns cortes e que, com isso, terá percepções que não gostaria, pois sempre deixou claro que não votaria em nenhum dos irmãos. “Espero realmente que ela possa ver vários cortes onde estou falando dela, onde eu estou defendendo…”, disse.

E enfatizou: “Gente, acabou o jogo! O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro. Eu fui muito verdadeira com a Dani sobre as coisas que aconteceram, até quando a Renata veio do Fifi”, destacou.

Na ocasião, a musa ainda disse que ficou encantada pela ex-atleta e publicou alguns vídeos de trechos onde falou bem sobre a ex-sister. “Entendo que a polêmica gera mais engajamento, mas a gente tem que ser verdadeiro”, concluiu.

