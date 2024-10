Em recuperação, Zé Neto mostra cicatriz na cabeça causada por acidente

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou uma nova foto descansando em sua casa dias após receber alta hospitalar

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, segue se recuperando após sofrer um acidente de quadriciclo no fim de setembro, no rancho de seu parceiro de palco. Na tarde desta quarta-feira, 9, o artista usou as redes sociais para reforçar aos fãs que está bem.

Por meio de seus stories no Instagram, Zé Neto publicou uma foto em sua casa, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde aparece descansando em uma cama. Na imagem, é possível perceber a cicatriz do corte em sua cabeça, causado pelo acidente, além de hematomas embaixo dos olhos.

O famoso ainda revelou que decidiu cortar todo o cabelo. Na última semana, pouco antes de receber alta hospitalar, o marido da influenciadora digital Natália Toscanojá havia mostrado o tamanho do machucado, que precisou de 54 pontos.

Após o acidente, ocorrido no dia 28 de setembro, Zé Neto ficou quatro dias internado em um hospital em São José do Rio Preto. Em informações divulgadas no último boletim médico, no início de outubro, os profissionais de saúde mencionaram evolução satisfatória no quadro clínico do cantor.

"Graças a Deus, estou melhor. Está tudo bem, já melhorei, deu uma desinchada. Tem esse edema aqui [no olho], mas o médico disse que é normal. Logo, logo vou estar top de novo. Marcando ensaio para logo, logo voltar aos palcos, de onde nunca deveria ter saído. Beijos e obrigado pelas orações", declarou o cantor em aparição no dia 2 deste mês.

Vale lembrar que, antes do ocorrido, Zé Neto já estava afastado dos palcos para tratar uma depressão e síndrome aguda do pânico. Além disso, ele também se ausentou das redes sociais por um período.

Zé Neto mostra cicatriz após acidente - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor Zé Neto sofreu um acidente no fim de setembro deste ano ao se divertir na fazenda de Cristiano, seu companheiro de palco. Na ocasião, a esposa dele, Natália Toscano, contou que o artista bateu a cabeça ao andar de carro UTV com o amigo.

Com a colisão no ferro do veículo, Zé Neto sofreu um grande corte e sangrou bastante. Atualmente, o artista sertanejo já está em casa e segue se recuperando bem.