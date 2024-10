Cantor Cristiano transforma doença do filho em missão de vida: 'Levar isso adiante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cristiano, da dupla com Zé Neto, fala sobre visita ao Centro do Coração da Criança do HCM e transformações com paternidade

Na última quarta-feira, 09, o cantor Cristiano (36), da dupla sertaneja com Zé Neto (34); ao lado de sua esposa, Paula Vaccari (48) levou alegria para o Centro do Coração da Criança do HCM, Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto, onde fica o CardioPedBrasil, principal instituto de cardiologia infantil nacional. Fantasiado de Batman, o cantor marcou presença em uma festa surpresa de dia das crianças.

Miguel, filho mais novo do sertanejo, nasceu com uma doença chamada de: Tetralogia de Fallot, também conhecida como "a doença azul", uma cardiopatia congênita. Em entrevista à CARAS Brasil, Cristiano revela que transformou a doença do jovem em missão de vida para alertar sobre a importância de um diagnóstico precoce de cardiopatias em crianças: "Levar isso adiante".

"O tempo pode ser um dos fatores mais importante para salvar vidas, quanto mais velha a criança for, mais pode se complicar, por isso é crucial o ecofetal. Hoje, eu trabalho para que esse eco seja mais acessível no SUS, tudo é muito caro, então preciso levar isso adiante, para os políticos, população, para que entendam essa importância. Esses são meus objetivos, levar adiante a informação sobre as doenças cardíacas infantis", declara.

"Ainda não tinha conseguido conhecer o dia a dia da CardioPedBrasil, fui de Batman porquê muitas crianças não irão reconhecer o Cristiano, são muito pequenos, o Batman com certeza trouxe mais alegria [...] Aprendi muito na minha ida lá, levando sorrisos para as crianças e familiares, não dá para descrever a emoção que senti, sai de lá com a missão de fazer cada vez mais por aquele lugar, quero mergulhar de cabeça para aumentar a visibilidade do hospital, eles fazem um trabalho lindo e importante demais", confessa.

'TRANSFORMAÇÃO NA VIDA'

Cristiano é pai de Pietra (7); Cristiano (4) e do caçula da família, Miguel, de apenas um ano de idade, todos frutos do seu relacionamento com Paula. O sertanejo reforça que sempre busca estar próximo dos filhos, por isso não abre mão dos momentos em família.

"Ser pai é uma transformação na vida de qualquer homem, é indescritível, um amor diferente toma conta da sua vida, de repente aquele ser tão pequenininho passa a ser a coisa mais importante da sua vida, a partir dali tudo que você faz vai ser para os seus filhos. Acho que a paternidade me deixou mais maduro, também adaptei algumas mudanças na rotina, fazendo questão de todo tempo possível passar com a minha família", afirma.

O cantor analisa que é um homem bastante calmo, mas afirma que busca sempre ensinar seus filhos. E essas lições vão desde o valor dinheiro até a importância da família e do respeito ao próximo: "Eu me considero calmo mesmo, mas acho que posso dizer que sou um pai muito pé no chão".

"Faço questão de ensinar os valores certos para os meus filhos, devoção à Deus, a importância da família, o amor ao próximo, também faço questão de ensiná-los a usar o dinheiro, hoje tenho uma boa condição de vida, mas é importante eles saberem que nada é fácil, mostro para eles o quanto o papai trabalha para pagar a escola, brinquedos, costumo falar que eu quero que os meus filhos tenham o mar calmo, mas que eles aprendam a dar valor nas coisas", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR CRISTIANO NAS REDES SOCIAIS: