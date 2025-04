Nathalia Valente se posiciona em relação à criação do seu filho: ‘Não faz sentido’

A influenciadora Nathalia Valente usou as redes sociais para anunciar uma decisão importante sobre a criação do filho que está esperando

Nesta terça-feira, 8, a influenciadora Nathalia Valente se manifestou por meio de suas redes sociais para informar que não pretende criar contas nas redes para seu filho, Thales, que está ainda a caminho. À espera do primeiro filho com Yuri Meirelles, Nathalia também demonstrou preocupação com perfis falsos que vêm sendo criados em nome do bebê e fez questão de se posicionar sobre o assunto.

"Tem uma situação muito chata que está me incomodando e que eu preciso explicar para vocês. O meu filho não vai ter Instagram, para mim não faz sentido nenhum eu fazer uma conta para um bebê que nem nasceu" , expressou Nathalia.

A influenciadora também chamou a atenção dos seguidores para a circulação de perfis falsos e os possíveis golpes envolvendo o nome do bebê. "Tem várias pessoas criando Instagram para o meu filho, não é meu, as pessoas vão aplicar golpes, fingindo que sou eu, e não é".

Ela também deixou claro que Thales não terá uma conta nas redes sociais e pediu que os fãs tenham atenção diante dessas páginas falsas. "Deixando claro para vocês: o meu filho não vai ter conta no Instagram, ele nem nasceu, ele é um bebê, um nenenzinho na minha barriga, não existe Instagram, não existe Thales Valente, filho da Nathalia, filho do Yuri, não tem Instagram, não sigam, porque é golpe. As pessoas estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima do meu filho" , completou.

Nathalia Valente afirmou que seu filho não terá perfil oficial nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Significado do nome Thales

Nathalia terá um menino, que é fruto do relacionamento com o ex-A Fazenda Yuri Meirelles. Ela anunciou que o filho vai se chamar Thales. A revelação do nome foi feita durante um vídeo dela pintando um body para o filho.

De acordo com a revista Crescer, o nome Thales tem origem no grego antigo e pode ter os significados de “florir” ou “ser verde”. Além disso, o nome também é associado com os significados de vitalidade, crescimento e fecundidade.

