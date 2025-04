O jornalista Leo Dias publica longo texto de agradecimento à cardiologista Ludhmila Hajjare após ser internado na UTI com pneumonia em hospital de São Paulo

O jornalista Leo Dias, de 49 anos, publicou um texto, na tarde desta terça-feira, 8, agradecendo à sua médica, a cardiologista Ludhmila Hajjare, após ser internado com pneumonia na UTI no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo . O apresentador do Fofocalizando, do SBT, recebeu alta hospitalar no final de manhã e seguiu para a sua casa em Pernambuco.

Após passar a última semana internado, Leo Dias seguirá o tratamento de forma ambulatorial.

Leia o texto de agradecimento na íntegra

"Esta é Dra. Ludhmilla Hajjar. Ela cuidou de mim nessa última semana em que estive internado no Hospital São Luiz, em São Paulo. Dizem que ela é conhecida como médica das celebridades. Blasfêmia! Isso é tão raso para descrevê-la ou defini-la, que chega a ser até uma ofensa.

Dra. Ludhmila tem aquilo de mais precioso em um verdadeiro médico: o espírito humanitário. Seu propósito é, de fato, salvar vidas e levar a medicina a quem não a tem. Principalmente num país como o nosso. Um dia antes de me dar alta, Ludhmila estava em uma aldeia indígena no meio do Tocantins levando sua verdadeira missão. Brasileiros que nunca tinham tido contato com um médico na vida. Antes da minha alta médica, ela me mostrava as imagens do atendimento ao povo indígena como uma doutora recém-formada, pronta para desbravar o mundo com seu conhecimento.

Eu sou um privilegiado, não apenas por ter acesso à medicina de qualidade, mas, principalmente, por ter tido, assim como meu irmão indígena, contato com o dom dado por Deus a Ludhmila. Dra. Ludhmila, vou levar essa experiência, por mais difícil e desafiadora que tenha sido, para o resto da minha vida. Agora o foco é zelar pela minha saúde. Eu nunca mais serei o mesmo, graças à senhora. Que Deus lhe dê mais sabedoria. De seu paciente menos paciente, Leonardo Dias."

O que aconteceu?

Léo Dias foi interando após uma viagem à Ásia, como anunciou em seu Instagram na última segunda-feira, 7.

"Após passar 12 dias de férias no continente asiático e se dedicar por mais de cinco horas ao vivo no último dia (29/3) na cobertura do último Luan City Festival, o jornalista Leo Dias precisou se afastar de seus compromissos após ser diagnosticado com pneumonia", dizia a legenda do post.

O boletim médico assinado por Ludhmila Hajjar e Fernando Sogayar, diretor geral do São Luiz Rede D'Or- Itaim, diz que, desde a admissão o jornalista veio "evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação". Ele estava sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia".

