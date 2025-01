Sam Sabbá destaca apoio da família como essencial para conquistas na carreira: 'Fez toda diferença'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sam Sabbá fala sobre relação com a família, seu novo lançamento musical e próximo trabalho na televisão

Aos 16 anos, Sam Sabbá acumula uma carreira repleta de trabalhos notável em várias frentes do entretenimento: além de se preparar para estrear na próxima temporada de Reis, série bíblica da Record, o artista lançou, na última quarta-feira, 29, seu novo projeto audiovisual, o videoclipe de Mano Otário. Em entrevista à CARAS Brasil, ele destaca o apoio da família como essencial para conquistas na carreira: "Fez toda diferença", declara.

Família como base

Nascido em Manaus, o jovem cantor, compositor e ator iniciou sua trajetória artística ainda criança, com uma paixão pelo palco que o levou a São Paulo. Na época, o artista mobilizou toda a família para seguir o sonho que lhe garantia suas primeiras oportunidades:

“Minha família sempre foi o meu maior apoio. A mudança para São Paulo foi uma decisão difícil, mas extremamente necessária para tornar esse meu sonho em realidade. Deixar Manaus, amigos e familiares foi um desafio para todos nós, mas eles nunca deixaram de acreditar no meu potencial, e isso fez toda a diferença”, conta.

Para o jovem artista, a confiança que recebeu de sua família serviu como base em meio aos desafios enfrentados em sua trajetória. "Foi um desafio enorme, mas sempre tive esse objetivo de conquistar meu espaço no mundo artístico. Para isso, houve muita dedicação e estudo. Meus primeiros trabalhos me marcaram demais e foram grandes aprendizados”, declara sobre os musicais como Heathers, 13 O Musical e Christmas Carol - Um Conto de Natal.

Carreira na música

No universo musical, Sam coleciona composições que mergulham em reflexões sobre relacionamentos e temas que se conectam com o público. Seu mais recente trabalho, Mano Otário, segue a mesma linha de reflexão: "Mano Otário veio de um momento de reflexão sobre como, às vezes, a gente se dedica e dá o nosso melhor, mas a outra pessoa parece preferir alguém que não está nem aí. A letra é um desabafo, com um toque de ironia. Acho que muita gente vai se identificar com a música", explica.

No videoclipe, Sam contou com a colaboração de Pietra Quintela (17), colega para quem rasga elogios e não esconde o prazer de trabalhar ao lado. “Pietra é uma atriz incrível, e eu sempre a admirei muito. Ela trouxe uma energia incrível ao clipe, e nossa conexão no set foi muito natural. Acho que a parceria funcionou muito bem e deu um toque especial para o projeto”.

Para o cantor, que vê a música como uma forma de expressar um pouco de si para o mundo, o novo trabalho vai gerar um novo tipo de conexão com o público. “Acho que todo mundo tem histórias de amor ou desamor para contar, né? Gosto de transformar essas experiências em música porque conecta muito com quem está ouvindo”, declara.

Projetos na TV

Com experiências que abrangem tanto o teatro musical quanto o audiovisual, Sam tem uma visão clara sobre os desafios que cada formato impõe. “Acho que cada formato tem suas dificuldades. No teatro musical, precisa cantar, atuar e dançar ao mesmo tempo, o que exige muita concentração do ator. Já no audiovisual, é tudo mais contido, e você precisa transmitir muito com o olhar. São desafios distintos que gosto muito de encarar”.

Entre seus próximos passos, um dos projetos mais aguardados é seu papel na série Reis, da Record TV. “Meu personagem é o Malkiel, um jovem aspirante do exército e neto de Baasa, Rei de Israel. Ele é ambicioso, sonha grande e quer um dia se tornar Rei. Ele é guerreiro e determinado, mas também tem esse lado galã que dá um charme a mais ao personagem”, revela o ator.

A promessa do artista é que 2025 será um ano cheio de novidades em todas as frentes de sua carreira. "Esse ano tem muita coisa nova vindo por aí, garanto que vocês vão curtir", conclui.

Confira o videoclipe de Mano Otário:

