Saiba como Luan Santana está após cancelamento no Rock in Rio

Luan Santana não participou do show dos sertanejos no Rock in Rio neste sábado, 21; equipe do artista emitiu comunicado sobre acontecimento

Luan Santana (33) já está seguindo a agitada agenda de shows após o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio neste sábado, 21. Ele faria uma participação no show de Chitãozinho e Xororó, que receberam também Simone Mendes, Ana Castela e Junior no palco do festival.

Ainda de acordo com apuração da CARAS Brasil, Luan Santana reuniu cerca de 15 mil pessoas em seu show em São José, município de Santa Catarina próximo a Florianópolis . De acordo com a equipe do artista, o cancelamento aconteceu devido a um conflito de agenda.

O cantor iria se apresentar no Palco Mundo do festival, e deveria cantar logo no início do show, que estava marcado para 21h10. No entanto, a lineup do evento teve um atraso de cerca de uma hora e, devido ao novo horário, o músico não conseguiu ficar no Rio de Janeiro.

Ele já tinha um show marcado no município de São José na noite do sábado e não poderia se atrasar. A organização do Rock in Rio confirmou a ausência de Luan Santana. "Luan Santana cancelou sua participação no show Para Sempre Sertanejo. O show acontece hoje, 21, no Palco Mundo, com horário inicialmente previsto para 21h10. O cantor estava com dois shows agendados para hoje."

VEJA NOTA DA EQUIPE DE LUAN SANTANA NA ÍNTEGRA:

"Por razões alheias a nossa responsabilidade, a equipe de Luan Santana anuncia a inviabilidade de sua presença no Rock in Rio na noite deste sábado (21), no palco Mundo. A apresentação estava marcada para 21h30. No entanto, fomos surpreendidos com o aviso da organização do Rock’n Rio sobre a ocorrência de atraso no início do show que levaria pela primeira vez os astros da música sertaneja ao maior festival do Brasil. É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no RiR, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC). Diante do atraso anunciado, a equipe de Luan Santana não teve outra alternativa senão optar por sua ausência no RiR."

