Luan Santana cancela sua participação no Rock in Rio. Entenda o motivo

Luan Santana não vai participar do show dos sertanejos no Rock in Rio neste sábado, 21, por causa de outro compromisso

O cantor Luan Santana precisou cancelar sua apresentação no Rock in Rio na noite deste sábado, 21. Ele era esperado para uma participação especial no show dos sertanejos Chitãozinho e Xororó, que vão receber também Simone Mendes, Ana Castela e Junior no palco do festival de música.

Porém, Luan cancelou sua participação pouco tempo antes de subir ao palco. De acordo com o site G1, o cancelamento aconteceu por causa de conflito de agenda. Luan iria se apresentar no Rock in Rio logo no início do show, que estava marcado para às 21h10. Porém, o lineup do evento teve um atraso de cerca de uma hora.

Com o novo horário perto das 22h, Luan Santana não conseguirá ficar no Rio de Janeiro para se apresentar. Ele tem um show marcado em São José, Santa Catarina, na noite deste sábado e não pode se atrasar.

A organização do Rock in Rio confirmou a ausência de Luan Santana no show Para Sempre Sertanejo. "Luan Santana cancelou sua participação no show “Para Sempre Sertanejo”. O show acontece hoje, 21, no Palco Mundo, com horário inicialmente previsto para 21h10. O cantor estava com dois shows agendados para hoje. Para Sempre Sertanejo está confirmado com ajuste de horário para às 22h40. Nele, Chitãozinho e Xororó recebe Ana Castela, Simone Mendes e Junior", informaram.

Luan Santana será pai de uma menina

Luan Santana e Jade Magalhães usaram as redes sociais na noite desta quinta-feira, 19, para revelar o sexo do bebê que estão esperando.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e com os olhos vendado começam a se sujar de tinta. A gravação está em preto e branco.

Depois, a gravação ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando. Em seguida, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Eu sabia! Pai de menina, que Deus abençoe muito, meu cantor! Te mo", disse uma seguidora. "Parabéns, que venha com muita saúde", falou outra. "Sabia que você tinha cara de pai de menina!!!! Vem, meteorinhaa", comentou uma terceira.