Saiba como estão os herdeiros de Leandro, dupla de Leonardo no sertanejo

O cantor Leandro, dupla de Leonardo, teve quatro filhos ao longo de sua vida; confira por onde andam os herdeiros do sertanejo

Leandro, irmão e parceiro de Leonardo na famosa dupla sertaneja, faleceu em 1998 vítima de um câncer no pulmão, deixando um importante legado musical e sendo pai de quatro filhos. Na última terça-feira, 22, o caçula, Leandrinho Costa, marcou presença na festa de Maria Flor e chamou a atenção pela impressionante semelhança com o pai. Conheça agora todos os herdeiros do cantor.

O filho mais velho de Leandro, Thiago Costa, tem 39 anos de idade e é fruto de seu primeiro casamento com Célia Gonçalves. Quando o pai faleceu, Thiago tinha apenas 13 anos, mas hoje em dia ajuda a gerenciar os negócios da família. Ele chegou a formar uma dupla com o primo Pedro Leonardo, mas a parceria durou até 2013.

Lyandra Costa Santos Ribeiro, única filha mulher do sertanejo, é fruto de seu relacionamento com Andrea Mota. Atualmente com 28 anos, ela é dermatologista, casada e mãe de um filho. Recentemente, Lyandra anunciou que está grávida de uma menina.

O caçula, conhecido como Leandrinho Costa, tem 26 anos e atraiu atenção nas redes sociais por sua semelhança com Leandro. Formado em Engenharia Civil, ele leva uma vida discreta e faz poucas aparições públicas.

O quarto filho do cantor é Leandro Borges, descoberto após a morte de Leandro. Ele tem 30 anos e é formado em Odontologia. Casado e pai de três meninas, costuma compartilhar momentos em família em suas redes sociais, se mostrando bastante presente na vida das filhas.

Filho caçula do cantor Leandro faz rara aparição e semelhança rouba a cena

Filho caçula do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), Leandrinho Costa fez uma rara aparição em público na noite de terça-feira, 22. Discreto e com a vida longe dos holofotes, ele foi fotografado ao chegar na festa de aniversário de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia. Ele foi prestigiar o evento da família do seu tio, o cantor Leonardo.

Vale lembrar que Leandrinho era um bebê quando o pai, Leandro, faleceu em 1998. Ele é fruto do relacionamento do cantor com Andrea Mota, com quem o sertanejo também teve Lyandra Costa.

Leandrinho é formado em Engenharia Civil e quase não faz posts nas redes sociais. Ao surgir na festa, ele chamou a atenção pela semelhança física com o pai. Confira as fotos!

Leia também: Virginia Fonseca mostra pergunta de Maria Alice sobre Leandro