Médico alerta sobre recuperação de Leo Dias e cuidados pós-alta: 'Não representa cura imediata'

Leo Dias estava internado na UTI desde o último dia 3 de abril

O apresentador Leo Dias (49), diagnosticado com pneumonia, ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 3 de abril no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, e recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 9. O jornalista vai seguir com cuidados ambulatoriais em casa e deve retornar ao médico futuramente para novas avaliações.

CARAS Brasil entrevista o médico Dr. Elzo Mattar, especialista em clínica médica e cardiologia, que explica os cuidados que o famoso deve ter nessa fase do tratamento contra a doença. Segundo o especialista, o momento exige atenção redobrada.

“Mesmo com melhora clínica, o organismo ainda está em processo de reequilíbrio. A alta não representa cura imediata. É apenas o início de uma nova etapa que demanda cuidados específicos", diz o profissional.

Em relato nas redes sociais, Dias declarou: "Minha vida nunca será a mesma". A fala do contratado do SBT chama atenção para questões que envolvem um componente emocional profundo.

“O paciente que passou pela UTI frequentemente precisa lidar com fragilidades emocionais. A experiência pode ser traumática. Por isso, o acompanhamento psicológico deve fazer parte da recuperação", explica o médico, que revela detalhes da recuperação em casos como o do apresentador.

“Muitos pacientes saem da UTI com perda de massa muscular, fadiga e dificuldades para realizar tarefas simples. Por isso, o repouso controlado e a reintrodução gradual das atividades são essenciais", afirma Mattar.

O Dr. Elzo também chama atenção para os sinais que não devem ser ignorados. “Se o paciente sentir dificuldade para respirar, cansaço extremo, febre, confusão mental ou perceber qualquer agravamento do quadro anterior, deve procurar ajuda médica imediatamente. São alertas de que algo pode estar errado.”

A volta para casa representa alívio, mas não significa o fim da jornada. Como reforça o Dr. Elzo Mattar sobre o apresentador, “é preciso paciência, suporte médico e acompanhamento constante para que a recuperação seja completa e segura”.