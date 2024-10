Filho caçula do cantor Leandro faz rara aparição e semelhança rouba a cena

Filho caçula do cantor sertanejo Leandro, Leandrinho Costa surge na festa da neta de Leonardo e surpreende pela semelhança física com o pai

Filho caçula do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), Leandrinho Costa fez uma rara aparição em público na noite desta terça-feira, 22. Discreto e com a vida longe dos holofotes, ele foi fotografado ao chegar na festa de aniversário de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia. Ele foi prestigiar o evento da família do seu tio, o cantor Leonardo.

Vale lembrar que Leandrinho era um bebê quando o pai, Leandro, faleceu em 1998. Ele é fruto do relacionamento do cantor com Andrea Mota, com quem o sertanejo também teve Lyandra Costa.

Leandrinho é formado em Engenharia Civil e quase não faz posts nas redes sociais. Ao surgir na festa, ele chamou a atenção pela semelhança física com o pai.

Confira a foto de Leandrinho Costa:

Fotos: Brazil News

Irmã de Leandrinho, Lyandra Costa está grávida pela segunda vez

Grávida pela segunda vez, a médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), surpreendeu ao contar detalhes da espera pela filha. Ao responder dúvidas dos fãs nos stories do Instagram, ela revelou qual é o seu tempo de gestação e quanto tempo demorou para engravidar.

Para começar, ela contou sobre o seu período de gravidez e garantiu que está trabalhando normalmente. “10 semanas e 2 dias. Conseguindo [trabalhar] mais de leve que o habitual”, afirmou.

Então, Lyandra contou que engravidou em um curto período de tempo. “Engravidei no segundo mês que tirei meu Mirena. Eu só precisava entender meu ciclo e meus dias férteis. Sei que essa não é a realidade de muita gente”, afirmou.

Vale lembrar que Lyandra Costa anunciou a segunda gravidez no dia 12 de outubro, quando compartilhou o vídeo de seu chá revelação. Ela descobriu que terá uma menina, fruto do casamento com Lucas Santos.

