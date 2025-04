Ana Hickmann celebra primeiro desfile com Edu Guedes: 'Incrível'

Em suas redes sociais, Ana Hickmann mostrou registros do primeiro desfile ao lado do noivo Edu Guedes. Confira as fotos!

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 9, a apresentadora mostrou algumas fotos do seu primeiro desfile ao lado do noivo Edu Guedes. O evento aconteceu na Pinacoteca de São Paulo, em que a famosa mostrou as novidades da sua marca de óculos.

Ana mostrou o momento em que ela e Edu trocaram beijos nos bastidores e também mostrou fotos dos dois sorridentes enquanto cruzavam a passarela.

"Nosso primeiro desfile juntos! Foi incrível", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que lindos", disse uma internauta. "Vocês brilharam muito na passarela. Parabéns", comentou outra. "Sintonia pura vocês dois: beleza, charme, felicidade e bondade. Deus abençoe vocês", escreveu mais uma.

Pedido especial

Na quarta-feira, 12, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar um pedido importante que recebeu da enteada, Maria Eduarda, filha de Edu Guedes, que completou 16 anos de idade no último dia 9. A apresentadora contou que ficou responsável pela decoração da festa de aniversário da jovem, que foi realizada recentemente, e mostrou o processo para os seguidores.

No vídeo compartilhado, Ana comprou flores para reproduzir uma inspiralção que Maria encontrou na internet: uma mesa de bolo e docinhos repleta de flores coloridas e louças nos mesmo tons.

"A Maria me fez um pedido especial: decorar a festa de aniversário dela. Preparei tudo com muito carinho!!!! Escolhi as flores, organizei os vasos, montei os arranjos e encomendei os doces e o bolo do jeito que ela queria. E aí, acha que ficou parecido com a referência???", escreveu ela na legenda da publicação.

Maria é fruto do antigo relacionamento do apresentador Edu Guedes com a empresária Daniela Zurita, casados de 2008 a 2012.

