Médico Abdo Salomão transforma conhecimento clínico em tecnologia de ponta

Natural de Guaxupé, no interior de Minas Gerais, o médico Abdo Salomão cresceu cercado de expectativas e dúvidas. Seu sonho inicial era ser engenheiro — e chegou a ingressar no curso. Mas bastaram algumas aulas para perceber que ali não era seu lugar. Diante da pressão para não decepcionar os pais e ao desafio lançado pelos amigos que tentavam medicina sem sucesso, ele decidiu arriscar: prestou o vestibular, passou, e só então contou à família que mudaria de rumo. “Não foi amor à primeira vista”, relembra. A paixão pela medicina viria depois — com o tempo, a prática e o contato direto com o sofrimento humano.

Ainda na graduação, Abdo se jogou no mundo hospitalar: foi técnico de laboratório, de raio-X, auxiliar de necropsia e colaborador do banco de olhos, retirando córneas para transplante. A imersão precoce o aproximou da dor, da urgência e da complexidade da vida. Foi assim que ele aprendeu que cada paciente é mais que uma ficha. Sua vivência no SUS (Sistema Único de Saúde) e a escuta atenta em cada consulta voltaram seu olhar para uma medicina mais humanizada. “É fácil atender bem. Dá o mesmo trabalho que atender mal”, diz.

A dermatologia e o nascimento de uma clínica referência

O médico pensou em seguir na oftalmologia ou cardiologia, mas foi na dermatologia que ele encontrou uma combinação rara: clínica, cirurgia, estética e tecnologia — áreas que o fascinavam igualmente. Para essa especialidade, ele usa o senso estético com a habilidade de dizer “não” quando necessário. “Fazer o que eu não acho bonito, não faço. Se a pessoa quer exageros, já sabe que não é comigo.”

Com doutorado pela universidade de são paulo – USP Seguiu por muitos anos a carreira acadêmica dando aulas nas principais universidades brasileiras. Foi e continua sendo coordenador dos principais congressos brasileiros da especialidade. Já deu aula em países da Ásia e Europa. Ao longo de sua jornada, construiu uma reputação sólida não apenas como médico, mas como formador de outros especialistas. Já recepcionou mais de 300 médicos em sua clínica em Guaxupé para acompanhamentos e especializações, contribuindo com a formação de profissionais de diversas regiões do Brasil. Além disso, tem participação em 22 livros da área, como coautor e autor de capítulos, e soma dezenas de artigos científicos publicados em periódicos de destaque. Sua vivência acadêmica, aliada à prática clínica, o transformou em uma das referências brasileiras no uso da tecnologia a serviço da estética médica.

Hoje, sua clínica em Guaxupé ocupa seis andares e reúne uma equipe multidisciplinar que atende pacientes de todo o Brasil e do exterior. Recebe pessoas de cidades como Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Poços de Caldas, Pouso Alegre e até pacientes que moram no exterior e aguardam o retorno ao Brasil para realizar os procedimentos. Além da estética — que é o ponto forte — o espaço possui área oncológica, tecnologias de ponta e um ambiente planejado para acolher. Mais do que infraestrutura, o diferencial está no cuidado. “Tem gente que quer ser ouvido”, destaca.

Crítico dos protocolos padronizados, Abdo defende a individualização do cuidado. “Não dá para tratar todo mundo igual. O que me faz feliz pode não te fazer. Primeiro, eu deixo o paciente falar. Depois proponho algo, se fizer sentido para ele”, explica. Com esse olhar sensível, o médico construiu uma clientela fiel — e uma reputação sólida baseada em resultados naturais, que respeitam a essência de cada pessoa.

A medicina e a tecnologia caminhando lado a lado

Ao retornar às suas origens, Abdo percebeu que no interior, não valia a pena investir nas máquinas de alta tecnologia que queria usar. Se usasse as máquinas apenas em sua clínica o “pay back” seria muito longo e a conta não fechava. Foi então que teve uma ideia pioneira: criar um sistema de locação, no qual um único equipamento atendesse clínicas de várias cidades. Assim, juntamente com seu irmão, nasceu a primeira empresa brasileira de locação de lasers médicos, dando origem, mais tarde, à LMG® – Laser Medical Group.

Hoje, a LMG® – Laser Medical Group desenvolve, fabrica, importa, exporta, comercializa e presta assistência técnica a equipamentos eletromédicos (produtos para saúde) para tratamentos cirúrgicos, dermatológicos e estéticos, de uso profissional. Também atua com produtos de teste rápido imunocromatográfico de diagnóstico de uso in vitro. E tudo isso com sede em Guaxupé, provando que inovação de ponta pode nascer fora dos grandes centros.

A LMG® faz parte do Alliance Group, grupo fundado por Abdo e seu irmão Emil, também reúne outras duas empresas: a Evo Pharma e o eBRAIN. A Evo é voltada à fabricação e comercialização de injetáveis como preenchimentos, bioestimuladores e o PDRN, enquanto o eBRAIN oferece uma plataforma de ERP para gestão de clínicas e integração de dados. Juntas, as três formam um ecossistema que conecta ciência, gestão, tecnologia e saúde.

Inovação com ética e compromisso social

Diante de tamanho sucesso e demanda, a LMG® agora caminha para a internacionalização. Acaba de receber investimento de uma multinacional da indústria farmacêutica. Esta parceria transforma a empresa brasileira no braço estético global de um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo, que aposta no Brasil como polo de exportação tecnológica. “O mundo traz da Ásia para cá. A gente está mandando do Brasil para a Ásia”, celebra.

Mas, para Abdo, tecnologia sem propósito não tem valor. “Se não fizer sentido para o paciente, não faz sentido para ninguém”, afirma. Na hora de criar um equipamento, os valores são claros: segurança antes da eficácia, inovação com ética e compromisso com resultados duradouros e reais.

Educação, legado e um olhar para o futuro

Mais do que vender tecnologia, Abdo investe em formação. Cursos, workshops, congressos como o MTC, treinamentos internos e imersões clínicas são parte essencial da estratégia da empresa. “Máquina boa na mão de quem não sabe usar é desastre. Nosso menor índice de revenda de equipamentos é justamente por isso: porque damos resultado.”

Ao falar de gestão, ele não esconde o entusiasmo com sua equipe: oferece inglês, ginástica laboral e incentiva o crescimento profissional de todos. “Quem não investe em gente, não vai a lugar nenhum. Não precisa ter medo de criar alguém melhor que você. Ela vai te levar mais longe”, ressalta.

E não menos importante, o dermatologista defende a responsabilidade emocional dos profissionais da saúde estética. “Você está lidando com sonhos. Não pode brincar com isso. Se não tiver certeza, não faça.”

Ciência e sensibilidade para um novo tempo

Escuta ativa e cuidado fazem parte da essência de Abdo Salomão como médico. Ele reforça que estudo, trabalho, amor e respeito ao próximo são fundamentais para o sucesso. “Não tem outra maneira de prosperar. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho.”

