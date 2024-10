Filha do sertanejo Leandro revela detalhes da segunda gravidez

Grávida pela segunda vez, Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, revela qual é o tempo de sua gravidez e mais detalhes

Grávida pela segunda vez, a médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), surpreendeu ao contar detalhes da espera pela filha. Ao responder dúvidas dos fãs nos stories do Instagram, ela revelou qual é o seu tempo de gestação e quanto tempo demorou para engravidar.

Para começar, ela contou sobre o seu período de gravidez e garantiu que está trabalhando normalmente. “10 semanas e 2 dias. Conseguindo [trabalhar] mais de leve que o habitual”, afirmou.

Então, Lyandra contou que engravidou em um curto período de tempo. “Engravidei no segundo mês que tirei meu Mirena. Eu só precisava entender meu ciclo e meus dias férteis. Sei que essa não é a realidade de muita gente”, afirmou.

Vale lembrar que Lyandra Costa anunciou a segunda gravidez no dia 12 de outubro, quando compartilhou o vídeo de seu chá revelação. Ela descobriu que terá uma menina, fruto do casamento com Lucas Santos.

“Tudo está preparado aqui… A casa e o meu coração também! Te amamos e te aguardamos, nossa filha”, disse ela na legenda.

Lyandra e Lucas já são pais de José, de 2 anos.

Lyandra já contou sobre sua relação com a família do tio Leonardo

Recentemente, Lyandra Costa, filha do saudoso sertanejo Leandro (1961-1998), que fez parte da dupla com seu irmão, quebrou o silêncio ao falar sobre sua relação com a família de seu tio, Leonardo. Em suas redes sociais, a médica contou que se ausentou durante seus anos de estudo, mas que mantém um bom relacionamento com todos os seus familiares paternos.

O assunto surgiu quando alguns seguidores perguntaram sobre a ausência de Lyandra nos eventos familiares em uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram: "Por que você não se mistura muito com seu tio Leonardo? Nunca vi você lá”, questionaram o motivo pelo qual ela não participava dos eventos com seu tio.

Lyandra abriu seu coração com um story que incluía uma foto dela ao lado de Leonardo e Poliana Rocha. A dermatologista começou explicando que não publica todos os momentos de sua vida, ressaltando que, para ela, o cantor é mais do que uma figura famosa e sim um familiar, por isso, ela não sente a necessidade de expor os encontros.

A loira confessou que passou alguns anos afastada, mas por conta da rotina intensa na faculdade de medicina: “Eu amo muito meu tio e toda a minha família paterna, e realmente, nem sempre estou nos eventos de família. Mas, entendam, eu passei os últimos 10 anos da minha vida morando fora de Goiânia fazendo faculdade, depois especialização”, iniciou.

“Então, realmente eu estive mais ausente nos últimos anos, mas não por opção de estar ausente sempre da minha família”, Lyandra completou e rebateu as especulações sobre sua relação com a família do pai: “Eu 'misturo' sim com meu tio e com a toda a minha família paterna. Afinal, somos família e sempre seremos”, disse a médica.

A filha de Leandro ressaltou que ‘cada um tem sua vida’, mas que não brigou com família: "No que depender de mim, sempre me esforçarei para estar juntos deles e me desculpem, mas a vida de todos é assim, só existe essa cobrança maior em cima de mim porque a minha família é cheia de artistas e que vivem na mídia”, ela desabafou.

Por fim, Lyandra lembrou com carinho de seu pai, que morreu em junho de 1998, após lutar contra um câncer de pulmão: “Eu exponho aqui um pedacinho da minha vida e profissão, pois tenho um carinho enorme pelo legado que meu pai deixou e por todas as pessoas que me acompanham aqui por ele”, ela finalizou a declaração.