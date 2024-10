Virginia Fonseca mostra pergunta de Maria Alice sobre Leandro: 'Cadê?'

Virginia Fonseca surpreende ao mostrar a filha mais velha, Maria Alice, perguntando sobre o sertanejo Leandro, que faleceu em 1998

Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, de 3 anos, tem uma grande admiração pelo avô Leonardo e, há algum tempo, vem surpreendendo a família ao mencionar o tio-avô falecido, o cantor Leandro. Nesta segunda-feira, 21, a apresentadora do SBT registrou a menina perguntando sobre o sertanejo, que faleceu em 1998.

No vídeo compartilhado nos stories do Isntagram, a pequena questiona: "Cadê a minha mamãe? Cadê o meu tio Leandro?", quer saber a pequena. "Ai ele tá no céu", respondem, deixando a pequena chateada.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Maria Alice fala sobre Leandro. Recentemente, a pequena surgiu colocando uma roupa de estilocowboy e entrou na personagem e falou ser o tio avô. Virginia Fonseca então perguntou se ela era a boiadeira e a pequena negou alegando ser Leandro. "Não, tio Leandro", respondeu. "Do nada", comentou a influenciadora ao exibir o momento.

Em outro momento, Maria Alice assustou Zé Felipe ao dizer que estaria conversando com Leandro. Na hora, o cantor saiu do quarto com medo e foi atrás da esposa para contar o episódio.

E a empresária já contou que ninguém falou para a herdeira sobre tudo o que houve. "Maria Alice sempre fala do Leandro, por exemplo, quando ela coloca chapéu, vou até filmar pra vocês, aí a gente fala assim: 'ah, você tá de boiadeira?', aí ela: 'não, Liandro', a gente fala: 'ah, tá de boiadeira', ela: 'não, não, não, eu sou o Liandro'", revelou a influenciadora recentemente.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva explicou que a filha de Zé Felipe tem um dom especial."Tenho certeza", confessa a especialista.

Festa da filha de Virginia terá melancia gigante e barraquinhas

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe,Maria Flor, acontece nesta terça-feira, 22, e os papais preparam uma festa com a temática da Turma da Mônica. Nesta domingo, 20, a decoradora dos eventos da influenciadora, Tana Lobo, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos. Veja mais!