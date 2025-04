Aretha Oliveira exalta parceria do marido na gestação: 'Sorte grande em te ter'

Na reta final da gestação, a atriz Aretha Oliveira compartilhou um ensaio fotográfico com o marido, Sebastián Goldberg, e se declarou

Aretha Oliveira, que interpretou a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT, usou as redes sociais para compartilhar novas fotos de seu ensaio fotográfico de gestante. Após realizar algumas fotos sozinhas, a atriz exibiu o barrigão de grávida ao lado de seu marido, o argentino Sebastián Goldberg. Os dois estão à espera da primeira filha, que se chamará Aniki.

Ao dividir as imagens com os fãs, a mamãe aproveitou para rasgar elogios ao esposo. "Que etapa diferente e tão especial nós vivemos, meu amor. E eu poderia dizer o quanto você me surpreendeu, mas, na verdade, eu sempre soube que você seria exatamente assim, um parceiraço. Mesmo quando não pensávamos em ter um bebê, eu já sabia o quão cuidadoso você seria comigo, com o neném e a sorte que teria uma criança tendo você como pai", afirmou ele na começo do texto.

Em seguida, Aretha fez um agradecimento a Sebastián. "Mas de qualquer modo quero agradecer por tanta dedicação, por aliviar em tudo que possível o meu dia a dia grávida, por estar sempre atento a que eu me alimentasse bem, por cortar frutas todas as manhãs e todas as madrugadas famintas. Pelos almoços e jantares insistindo para que eu descansasse. Por me acompanhar em absolutamente todas as consultas e exames, mesmo tendo que levar o note para seguir trabalhando. Por não deixar o Ragnar sem passeio mesmo estando super cansado. Por ressaltar o tempo todo o quanto a gestação estava me deixando mais bonita (nem sei se é real, mas você queria que eu acreditasse nisso! Rs)", acrescentou.

"Você se virou em mil, e foi dando conta de tudo, e principalmente fez com que eu me sentisse sempre muito amada! Eu sempre soube, mas é sempre bom reconhecer o cara especial que você é, e nossa sorte grande em te ter. Te amo marido, cada vez mais!", completou a declaração.

Ex-Chiquititas escolhe nome fora do comum para a filha

A atriz e apresentadora Aretha Oliveira, que é uma ex-Chiquititas, está grávida pela primeira vez e contou qual é o nome da filha que nascerá em breve. Ela e o marido, o argentino Sebastián, escolheram o nome de Aniki para a herdeira.

O nome Aniki não é comum no Brasil, mas traz um significado especial. O nome está associado com os significados de 'cheia de graça', 'garra' e 'humildade'. Além disso, a palavra Aniki tem um significado especial em japonês. A palavra significa ‘irmão mais velho’ e é usada como um termo de respeito a alguém.

