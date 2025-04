Após Bill Gates anunciar que deixará 1% de sua fortuna para os filhos, descubra qual é o valor correspondente a essa porcentagem

Em fevereiro do ano passado, Bill Gates compartilhou que deixaria menos de 1% de sua fortuna para os filhos. Pai de Jennifer Katherine Gates, Rory John Gates e Phoebe Adele Gates, o fundador da Microsoft esclareceu que seu objetivo é incentivar a independência dos herdeiros. Agora, foi revelado o valor que os filhos do empresário receberão.

Segundo dados da Bloomberg TV, estima-se que o patrimônio de Bill Gates gira em torno de US$ 149 bilhões (R$ 745 bilhões) – 1% dessa quantia representa mais de US$ 1 bilhão, o que equivale a R$ 6 bilhões.

“No meu caso, meus filhos tiveram uma ótima criação e educação, mas [receberão] menos de 1% do patrimônio total porque decidi que não seria um favor a eles”, disse o empresário, em entrevista ao podcast Figuring Out with Raj Shamani.

“Isso não é uma dinastia. Não estou pedindo que eles administrem a Microsoft. Quero dar a eles a chance de conquistarem seus próprios ganhos e sucesso, de serem significativos e não ofuscados pela incrível sorte e boa fortuna que eu tive”, completou.

Ainda durante o bate-papo, o bilionário compartilhou que suas doações envolvem o capital em si, não apenas os rendimentos, o que, segundo ele, tem sido cada vez mais comum entre os grandes nomes do setor de tecnologia. “Pessoas que fizeram fortunas na tecnologia são menos ‘dinásticas’. Elas pegam seu capital e doam grande parte”.

E sobre a reação dos filhos de Gates sobre a decisão do pai, ele destacou que o melhor caminho é ser transparente desde cedo. “Você não quer que seus filhos fiquem confusos sobre seu amor e apoio a eles. Acho que explicar desde cedo sua filosofia – que você vai tratá-los igualmente, que vai dar a eles oportunidades incríveis, mas que o maior propósito desses recursos é retornar aos mais necessitados por meio da Fundação – é importante. Eles viram o sucesso da Fundação e estão muito orgulhosos”, detalhou ele, mencionando que, em algumas situações, são os próprios filhos que encorajam os pais a ampliar o valor das doações.

“Acho que a geração mais jovem está, na verdade, questionando essa ideia de que a riqueza deve ser simplesmente repassada em grande parte. Então, cada família é um pouco diferente”, finalizou Bill Gates.

Vale destacar que, ao lado de sua ex-esposa Melinda French, o empresário fundou a Gates Foundation, que realiza grandes investimentos filantrópicos em setores como saúde, educação e políticas públicas. Em 2010, ele também iniciou, em parceria com Warren Buffett, a iniciativa “The Giving Pledge”, que tem como objetivo incentivar bilionários a destinarem pelo menos metade de sua fortuna para doações ainda em vida.

Além disso, no ano passado, Gates revelou que os outros 99% da herança ficariam para a Fundação Bill e Melinda Gates, considerada pelo ex-casal como seu “quarto filho”. Ele e Melinda French, de quem se divorciou em 2017, pretendem investir US$ 9 bilhões por ano (cerca de R$ 45 bilhões), até 2026, em áreas de inovação. A instituição desenvolve ações para a reduzir a mortalidade infantil, promover a melhoria da segurança alimentar, adaptação climática e a prevenção de futuras pandemias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bill Gates (@thisisbillgates)

Quem são os herdeiros de Bill Gates?

Bill Gates construiu sua fortuna de US$ 124,5 bilhões (R$ 617 bilhões) à frente da Microsoft ao longo dos anos. Hoje, o bilionário ocupa o sétimo lugar entre os homens mais ricos do mundo, de acordo com a Forbs, mas já deixou claro que o dinheiro não é o item mais importante em sua vida. E ele quer o mesmo para os filhos.

Gates surpreendeu a todos ao tomar a decisão de deixar 99% da herança que possui para o que ele considera como o quarto filho, enquanto os seus herdeiros diretos terão direito apenas a 1% de sua fortuna.

Segundo matéria do O Globo, o bilionário da Microsoft é pai de três filhos: Jennifer, Rory e Phoebe. Jennifer fez mestrado em saúde pública na Universidade de Columbia no ano passado e ganhou o prêmio "Excelência em Saúde Pública Geral". Casada com o cavaleiro egípcio Nayel Nassar, ela teve uma filha em 2023.

Rory, de 23 anos, se formou na Universidade de Chicago com uma dupla especialização e um mestrado. Seu curso não foi divulgado na matéria. Já a caçula da família, Phoebe Gates, estuda em Stanford e é ativista pela igualdade de gênero. Ela namora com Arthur Donald, neto do cantor Paul McCartney.

Leia também:Apaixonado, Bill Gates oficializa novo relacionamento: "Namorando sério"