Roberto Carlos exibe foto rara do casamento da neta Giovanna

Filha de Dudu Braga e neta de Roberto Carlos, Giovanna celebrou seu casamento em uma cerimônia romântica e o avô se derreteu em elogios: ‘Linda festa'

O cantor Roberto Carlos mostrou o seu lado de avô coruja ao mostrar as fotos do casamento de sua netaGiovanna, que é filha de Dudu Braga (1968-2021). Nesta sexta-feira, 18, o artista fez um post no Instagram com imagens de sua neta vestida de noiva e ao lado do marido, Daniel.

Na imagem, Giovanna mostrou o seu vestido de noiva tradicional, com decote quadrado, saia rodada e aplicações de flores na região da cintura. Na segunda fot, a jovem apareceu recebendo um abraço do avô.

Na legenda, o cantor Roberto Carlos falou sobre a alegria de ver a neta se casando. "Noite de uma linda festa no casamento de minha neta Giovanna com Daniel. Muitas felicidades para os dois, tudo de bom e que nosso Deus de bondade proteja e abençoe o casal", disse ele.

Vale lembrar que Dudu Braga faleceu em setembro de 2021 em um hospital de São Paulo, aos 52 anos. Ele faleceu em decorrência de um câncer irreversível. Ele estava lutando contra a doença no peritônio, que é a membrana que envolve a parede abdominal. Ele estava casado com Valeska há 17 anos e deixou três filhos: Laura, fruto da relação com Valeska, e Giovanna e Gianpietro, de relação anterior.

Sucesso de turnê na Europa

O cantor Roberto Carlos acaba de voltar de uma turnê de sucesso na Europa. O artista realizou shows com ingressos esgotados em cidades como Paris, Genebra, Madri, Lisboa, Braga e Açores.

Agora, ele se prepara para seus shows no Brasil e também para uma noite especial na cidade de São Paulo no dia 27 de novembro. Neste show, que acontecerá no Allianz Parque, ele vai gravar o seu especial de final de ano da Globo.

Veja algumas fotos:

