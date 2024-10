Roberto Carlos encerra turnê de sucesso na Europa

O cantor Roberto Carlos celebra o sucesso de sua turnê em cidades da Europa com ingressos esgotados

O cantor Roberto Carlos acaba de voltar de uma turnê de sucesso na Europa. O artista realizou shows com ingressos esgotados em cidades como Paris, Genebra, Madri, Lisboa, Braga e Açores.

Agora, ele se prepara para seus shows no Brasil e também para uma noite especial na cidade de São Paulo no dia 27 de novembro. Neste show, que acontecerá no Allianz Parque, ele vai gravar o seu especial de final de ano da Globo.

Veja algumas fotos:

Roberto Carlos - Foto: Luís Duarte

Roberto Carlos - Foto: Luís Duarte

Roberto Carlos - Foto: Luís Duarte

Roberto Carlos faz homenagem em seu show para Silvio Santos

O cantor Roberto Carlos homenageou Silvio Santosem seu show que aconteceu no dia do falecimento do ícone da TV brasileira. No palco, o Rei deu uma pausa em suas canções para colocar a música do dono do SBT, "Silvio Santos Vem Aí".

Ao colocar o jingle do comunicador, Roberto Carlos ainda pediu que o público fizesse um minuto de aplausos para o empresário. “Silvio Santos vem aí e irá sempre estar na nossa lembrança porque realmente ele era um cara maravilhoso. Ele era não, ele é”, enalteceu o cantor.