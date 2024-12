Roberta Miranda surpreende ao distribuir item da festa de Virginia para os fãs

Gente como a gente! A cantora Roberta Miranda surpreendeu os fãs de Virginia Fonseca que estavam no portão da festa da famosa

A cantora Roberta Miranda, uma das convidadas da festa especial de 50 milhões de Virginia Fonseca, divertiu os seguidores na noite de quinta-feira, 19, ao revelar uma atitude que tomou no evento. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a veterana contou que colocou alguns doces em sua bolsa e os distribuiu para os fãs da influenciadora digital.

No registro compartilhado, Roberta aparece guardando os itens e, logo após, segue em direção ao lado externo da festa para entregá-los a quem estava no portão. Ao longo da gravação, a cantora também divertiu diversos famosos com sua atitude.

"O que a bebida não faz?! Bebi tanta água que deu nisso. Peguei, afanei, roubei docinhos! Mas vejam até o fim, que vocês vão entender, meus amores", escreveu ela na legenda da postagem. Impressionados com o gesto nobre da cantora, diversos internautas deixaram comentários carinhosos à artista.

"Que linda, sempre pensando nos outros", declarou uma seguidora. "Ai que linda, muito fofa ela indo dar os docinhos para os fãs", disse outra. "Leva uma bolsa maior da próxima vez", brincou uma terceira. "Ela levou os doces e eu levei as sacolas dos brindes", revelou a cantora Naiara Azevedo.

Por meio dos stories no Instagram, Roberta Miranda ainda elogiou o festão luxuoso de Virginia Fonseca e a parabenizou pela conquista em sua carreira: "Foi maravilhoso! Lindo! Virginia, parabéns, posso dizer que sua festa foi feita com excelência em cada detalhe. Você merece todo o sucesso do mundo", declarou a famosa.

A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou uma megafesta na noite de quarta-feira, 18, em São Paulo, para celebrar um grande marco em sua carreira: 50 milhões de seguidores.

Famosos como a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, Yasmin Brunet, Felipe Araújo, João Silva, Zé Vaqueiro, Joaquim Lopes, Biel, Tays Reis, Regina Volpato, entre outros, fazem parte da grande lista de pessoas que prestigiaram a conquista de Virginia; confira as fotos!

