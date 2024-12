Virginia Fonseca: Famosos marcam presença em festa especial de 50 milhões

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu diversos famosos em sua festa de celebração aos 50 milhões de seguidores; veja fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou uma megafesta na noite de quarta-feira, 18, em São Paulo, para celebrar um grande marco em sua carreira: 50 milhões de seguidores. Além de familiares e amigos, a apresentadora do SBT também recebeu fãs e celebridades na comemoração especial.

Famosos como a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, Yasmin Brunet, Felipe Araújo, João Silva, Zé Vaqueiro, Joaquim Lopes, Biel, Tays Reis, Regina Volpato, entre outros, fazem parte da grande lista de pessoas que prestigiaram a conquista de Virginia.

A festa, de tema 'baile de gala', ainda contou com a apresentação de Zé Felipe, marido da influenciadora, Pedro Sampaio, Menos É Mais, Nattan, a dupla Matheus e Kauan, e DJ John. Para a noite especial, a anfitriã apostou em um vestido duplo, com dois tipos de capa nas cores branca e preta.

O local foi decorado com lustres e estruturas de metal, distribuídos pelo salão, além de uma estátua dourada com o rosto de Virginia. Vale lembrar que a famosa alcançou os 50 milhões de seguidores no Instagram no dia 22 de setembro deste ano. Atualmente, ela soma mais de 52 milhões.

Confira os famosos na festa de Virginia:

Leonardo dá corte ao receber pedido de convite da festa de Virginia

A grande festa de Virginia Fonseca para comemorar seus 50 milhões de seguidores acabou envolvendo até Leonardo, sogro da influenciadora. Isso porque, o sertanejo passou a receber milhares de pedidos para dar convites.

No início da semana, a esposa dele, a empresária Poliana Rocha, se divertiu ao gravá-lo falando que várias pessoas estão pedindo para que ele consiga um convite para a festa da mulher de Zé Felipe. Sincero, o famoso logo deu uma resposta direta; confira detalhes!

