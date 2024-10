Rebecca apoia sonho da filha na música: 'Sempre estarei ao lado dela'

Em entrevista à CARAS Digital, a cantora Rebecca falou sobre apoiar a decisão da filha, Morena, de lançar seu primeiro álbum

Morena, filha da cantora Rebecca, decidiu seguir os passou da mãe no mundo da música. A menina, que tem apenas sete anos, vai lançar o EP 'Canta Morena, Vol 1'. Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, a funkeira falou sobre a decisão da herdeira de se tornar cantora e ressaltou que nunca a pressionou para que ela seguisse seus passos.

"Pra ela sempre foi natural. Como tudo na vida, é de costume incluir a Morena em minha rotina, em tudo que cabe uma criança. Ela sempre mostrou uma veia artística, porém eu nunca a pressionei para seguir esse caminho, naturalmente nos meus ensaios ela foi pegando microfone, cantando minhas músicas, músicas infantis… recebi o convite do Humberto Tavares para que ela fosse a voz dessas canções e ela topou na hora", contou a artista.

Rebecca, que lutou para conquistar seu espaço na música, também falou sobre algumas lutas e barreiras que Morena pode enfrentar nesta caminhada e fez um paralelo sobre a diferença do começo dela e de sua filha, destacando que irá deixá-la mostrar todo o seu talento, sempre a apoiando em seus desejos e sonhos.

"Dá uma insegurança e medo por saber muito bem os preconceitos e lutas que era irá enfrentar nesse meio. Mas, ao mesmo tempo, é um começo gostoso, sem cobranças, eu tô como mãe, não sou empresária, nem artista. É um processo diferente de como eu comecei minha carreira e como vivo ela, tá fluindo natural. Morena se diverte em cantar, dançar, tá no DNA dela. Ela ama as câmeras, ama dançar, cantar, muitas das vezes ela quem me ensina os passinhos de músicas viralizadas, brinca com minhas laces… é artista nata. Nunca forcei nada, eu só faço apoiar o que ela quer ser", afirmou.

O álbum de Morena será lançado neste sábado, 12, que é comemorado o Dia das Crianças, e conta com músicas direcionadas ao público infantil. "Eu sempre estarei ao lado dela em todas as decisões, ela saberá as dores e sabores dessa carreira. Não posso impedi-la de viver o que quer, nem realizar seus sonhos. Ela faz música pro público dela, que são crianças, temos bastante cuidado com isso, as letras são para essa faixa etária. Sei da responsabilidade que é", completou.

Rebecca abre o coração ao falar sobre maternidade

A cantora Rebecca é um dos nomes em destaque no cenário do funk, mas além da carreira de sucesso na música, ela é, com muito orgulho: mãe! Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora abre o coração ao falar sobre maternidade e relação com Morena, sua filha: "Dou o meu melhor como mãe".

"Fui abandonada ainda quando bebê, meu amor pela Morena transcende, eu crio um laço que não tive referência, é uma caminhada dura, mas cheia de amor, onde dou o meu melhor como mãe, como mãe de uma menina preta, como a mãe que um dia sonhei ter pra mim", declara. Veja a entrevista completa!