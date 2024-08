Rebecca abre o coração ao falar sobre maternidade: 'Dou o meu melhor como mãe'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rebecca se derrete ao falar da relação com a filha e confessa desafios com a maternidade

A cantora Rebecca (26), é um dos nomes em destaque no cenário do funk, mas além da carreira de sucesso na música, ela é, com muito orgulho: mãe! Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora abre o coração ao falar sobre maternidade e relação com Morena, sua filha: "Dou o meu melhor como mãe".

A maternidade surgiu de forma inesperada, quando Rebecca tinha apenas 18 anos e vivia um momento de ascensão em sua carreira como passista no Salgueiro. Apesar do medo, a cantora revelou ter abraçado essa nova experiência, tendo se dedicado para dar o seu melhor em prol da pequena.

Rebecca relembra que foi abandonada ainda na infância, por conta desse histórico, ela reforça que prioriza ter uma relação muito próxima com a filha. As duas são muito parcerias e a cantora passa muitos aprendizados.

"Fui abandonada ainda quando bebê, meu amor pela morena transcende, eu crio um laço que não tive referência, é uma caminhada dura mas cheia de amor, onde dou o meu melhor como mãe, como mãe de uma menina preta, como a mãe que um dia sonhei ter pra mim", declara.

Muitas pessoas ainda tem preconceito com o funk, mas Rebecca não dá voz para essas críticas e menciona que sua filha entende e respeita muito a profissão da mãe. A cantora analisa que busca empoderar Morena como mulher e ser humano.

"A Morena ama o funk, ama música, ama arte, amanhã pode ser ela no meu lugar e torço pra que eu possa criar um espaço de mais liberdade e segurança pra mulher que ela irá se tornar. É um dos meus propósitos de vida", confessa.

LUTA COMO FORMA DE INSPIRAÇÃO

Apesar de hoje alcançar o estrelato, Rebecca relembra que sua jornada na música nem sempre foi fácil. Sendo uma cantora de funk, ela menciona que já foi alvo de diversas críticas e comentários preconceituosos.

"Sofri e sofro preconceito não só pelo funk, mas também meu corpo e minha cor são alvos de preconceitos todos os dias, na internet e nas ruas. Já sofri casos de racismos que me ensinaram a necessidade de proteger a minha filha, de fazer de tudo para ela não sofrer nos lugares que eu sofri, para ela não ter as mesmas cicatrizes e dores", confira entrevista completa.

