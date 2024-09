Produtor de Katy Perry surpreende ao mostrar coro para a cantora no Brasil

Nesta quarta, 25, o produtor de som e diretor musical de Katy Perry mostrou a energia e a empolgação do público durante o show dela no Rock in Rio

Nesta quarta-feira, 25, o produtor de som e diretor musical de Katy Perry,Kristopher Pooley, compartilhou um trecho da apresentação da cantora no o Rock in Rio 2024, que aconteceu na última sexta-feira, 20. No vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver a energia e a empolgação do público.

Sem a voz da cantora, o vídeo mostra somente o som do público, que no momento curtiam a música California Gurls. “Aqui está um divertido ponto de vista de áudio que você normalmente não consegue ouvir estando no meio da multidão. Isso é APENAS os microfones da multidão na frente do palco. Se você estiver no palco, isso é o que você ouve vindo em sua direção”, escreveu o profissional.

Nos comentários, os brasileiros opinaram sobre o momento. "A gente brilha mesmo... e olha que a gente nem sabe inglês", disse uma. "Brasil é o melhor, tudo que um artista espera é isso, melhor plateia do mundo é a do Brasil! Os melhores fãs são os brasileiros", comentou outra. "Então é isso pessoal, se vcs querem ouvir o melhor público do mundo, venham ao Brasil ! Só venham! Convite tá feito", escreveu uma terceira.

Katy Perry mostra fotos no Brasil

Nesta segunda-feira, 23, Katy Perryresolveu abrir um álbum de fotos já no clima de nostalgia depois de se despedir do Brasil na noite de sábado, 21. Entre os registros, ela mostrou uma chamada de vídeo realizada com o marido, o ator Orlando Bloom, enquanto aguardava para entrar no palco. Ela também compartilhou foto de sua ida ao Cristo Redentor, e como gravou o vídeo de despedida usando um biquíni nas cores verde e amarelo.

