Nas suas redes sociais, Katy Perry mostra bastidores do Rock in Rio

Katy Perry abriu um álbum de fotos nesta segunda-feira, 23, reunindo alguns momentos que viveu durante sua passagem pelo Brasil

Nesta segunda-feira, 23, Katy Perry resolveu abrir um álbum de fotos já no clima de nostalgia depois de se despedir do Brasil na noite de sábado, 21, um dia após realizar sua tão aguardada performance no Rock in Rio.

Nos registros, Katy mostrou os bastidores do Rock in Rio, entre eles, uma chamada de vídeo realizada com o marido, o ator Orlando Bloom, enquanto aguardava para entrar no palco. Ela também compartilhou foto de sua ida ao Cristo Redentor, e como gravou o vídeo de despedida usando um biquíni nas cores verde e amarelo.

Os fãs brasileiros da cantora já expressaram que querem que a cantora volte logo: “Volta logo para o Brasil com a tour do álbum! Nós te amamos”, pediu um, “Minha vida não tem mais graça depois do seu show”, brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)

Em outra postagem, Katy Perry publicou um vlog que realizou enquanto preparava o show do Rock in Rio. A cantora mostrou tudo que fez desde sua chegada, na terça-feira, 17, até sua partida, no sábado.

No vídeo, ela mostra sua passagem de som, sua ida ao Estrela da Casa, o ensaio que fez com Cindy Lauper para cantar "Time After Time", sua "escapadinha" para entregar pizza aos fãs que a esperavam na porta do Copacabana Palace. Durante um de seus ensaios, Katy brincou sua a praticidade do show de Ed Sheeran: "Na próxima vida, eu quero voltar Ed Sheeran. Eu e meu violão".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)

Katy Perry prova comidas brasileiras

Após fazer uma aparição no reality show Estrela da Casa, a cantora Katy Perryparticipou do programa Mais Você, exibido pela Rede Globo nesta sexta-feira, 20, antes de sua apresentação no festival Rock in Rio. Entrevistada pela repórter Luiza Sveiter, a artista experimentou comidas e quitutes tipicamente brasileiros.

Durante o momento, ela provou coxinha e pão de queijo, feitos com as famosas receitas de Ana Maria Braga. Além disso, ainda degustou goiabada e pudim, sobremesas tipicamente brasileiras, que não existem nos Estados Unidos.

E a artista aprovou a coxinha. "Eu quero 14 dessas. Saúde”, brincou ela ao experimentar a receita de Ana Maria. Em seguida, mandou um recado para a apresentadora. "Eu te amo, Ana Maria", disse ela, com a boca cheia de comida. Após a gravação da entrevista passar ao vivo no programa, Ana Maria Braga reagiu: "Eu também te amo, Katy".