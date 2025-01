Preta Gil ganha decoração especial no quarto ao sair da UTI

Preta Gil é recebida no quarto do hospital com decoração festiva e até lembrancinhas para as visitas que irá receber durante a internação

A cantora Preta Gil já está em um quarto do hospital após passar mais de 10 dias na UTI por causa da recuperação de uma cirurgia para remover tumores. A estrela recebeu alta da unidade de terapia intensiva no último dia de 2024 e curtiu a noite de réveillon na companhia de seus amigos e familiares ainda durante a internação. Inclusive, ela contou com uma decoração especial para receber suas visitas.

Como já está no quarto, ela poderá receber seus amigos e familiares ao longo dos dias. Então, uma amiga preparou uma decoração especial com direito a lembrancinhas.

Nos stories do Instagram, Preta mostrou as caixinhas decoradas com tons de dourado e com docinhos e lembrancinhas fofas, como caderninhos com pingentes com palavras positivas, como Fé, Coragem e Sucesso. “Obrigada por esse cuidado comigo”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que a filha de Gilberto Gil enfrenta um longo processo para se recuperar da remoção do câncer. Desde que ela foi internada, os amigos contaram na internet que todos já sabiam que o tratamento seria difícil e longo. “Sabíamos que seria difícil, e realmente está sendo, mas isso vai passar, e vamos superar juntas”, disse Malu Barbosa, amiga da cantora.

Há poucos dias, Gominho também falou sobre a saúde de Preta. "Resiliência, ela tem uma resiliência absurda, uma firmeza em direcionar energia ‘eu quero estar viva’. O pós-operatório é complexo, ela tá na UTI, daqui uns dias vai pro quarto. É dreno, sonda que vai…mesmo sentindo dor ela faz fisioterapia. Admiro muito", disse ele.

A cirurgia de Preta Gil aconteceu no dia 19 de dezembro e durou 21 horas.

Veja as fotos da decoração na galeria abaixo:

O diagnóstico de Preta Gil

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil retomou o tratamento contra a doença em agosto de 2024, quando descobriu quatro tumores: um no ureter, dois nos linfonodos e outro com metástase no peritônio, a membrana que envolve os órgãos abdominais.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

