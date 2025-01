Possível causa da morte de cantor sertanejo vem à tona. Entenda

Cantor sertanejo Rodolfo Fávero morreu aos 33 anos de idade no último final de semana. Agora, a causa da morte é revelada por telejornal

O cantor sertanejo Rodolfo Fáveromorreu aos 33 anos de idade no último sábado, 18. Agora, a possível causa da morte dele veio à tona.

De acordo com informações da emissora EPTV, afiliada da Globo, ele teria falecido em decorrência de uma parada cardíaca. A morte dele foi anunciada por sua equipe nas redes sociais. “É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero”, escreveram, mas sem revelar mais detalhes.

O corpo de Rodolfo foi velado e sepultado no domingo, 19. Logo depois da despedida, a equipe dele agradeceu pelo carinho que a família está recebendo neste momento delicado. “É um conforto saber como nosso Rodolfo é querido. Ele agora está cantando no céu. A nossa voz bruta do sertanejo jamais será esquecida”, afirmaram.

O cantor era conhecido na região de Ribeirão Preto. Ele teve os hits Jeito de Caboclo, Namorada Raíz e Seguindo Seus Passos.

Ex-participante do Big Brother morre aos 46 anos

Ex-participante do Big Brother, o ator inglês Paul Danan morreu aos 46 anos de idade. De acordo com a imprensa internacional, a causa da morte não foi revelada. Um amigo apenas informou que ele veio a óbito nesta semana.

"É com pesar no coração que compartilho a notícia trágica da morte de Paul Danan, com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença televisiva, seu talento excepcional e sua gentileza extrema, o Paul foi um farol para muitas pessoas. Sua partida vai deixar um vácuo imenso nas vidas de todas as pessoas que o conheceram. Pedimos respeito e privacidade à família, aos amigos e aos colegas de Paul nesse momento difícil. Não faremos novos comentários a respeito no momento", disse ele.

Em seus últimos meses de vida, Paul lidava com os efeitos colaterais do uso de vape. Ele já tinha contado que desmaiou ao perder o ar por causa do uso do aparelho e chegou a ser entubado no CTI com diagnóstico de pneumonia.

Paul Danan participou do Big Brother Celebridades e da novela Hollyoaks, além do reality show Celebrity Island.

