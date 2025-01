Ex-participante do Big Brother morre aos 46 anos

Ex-participante do Big Brother, Paul Danan faleceu aos 46 anos de idade nesta semana: ‘Notícia trágica'

Ex-participante do Big Brother, o ator inglês Paul Danan morreu aos 46 anos de idade. De acordo com a imprensa internacional, a causa da morte não foi revelada.

Um amigo apenas informou que ele veio à óbito nesta semana. “É com pesar no coração que compartilho a notícia trágica da morte de Paul Danan, com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença televisiva, seu talento excepcional e sua gentileza extrema, o Paul foi um farol para muitas pessoas. Sua partida vai deixar um vácuo imenso nas vidas de todas as pessoas que o conheceram. Pedimos respeito e privacidade à família, aos amigos e aos colegas de Paul nesse momento difícil. Não faremos novos comentários a respeito no momento”, disse ele.

Em seus últimos meses de vida, Paul lidava com os efeitos colaterais do uso de vape. Ele já tinha contado que desmaiou ao perder o ar por causa do uso do aparelho e chegou a ser entubado no CTI com diagnóstico de pneumonia.

Paul Danan participou do Big Brother Celebridades e da novela Hollyoaks, além do reality show Celebrity Island.

Jogador de futebol é encontrado sem vida aos 22 anos

O jogador de futebol alemão Luca Meixnerfaleceu aos 22 anos no dia 27 de dezembro de 2024. A informação foi confirmada através das redes sociais do SSV Reutlingen 05, clube em que o atleta atuava.

Conforme o comunicado divulgado no Instagram oficial, Luca foi encontrado sem vida dois dias depois do Natal. A causa da morte, no entanto, não foi revelada. O clube lamentou a partida precoce do jogador e pediu respeito e privacidade à família do jovem.

"O SSV Reutlingen chora por Luca Meixner. No último fim de semana recebemos a terrível notícia de que nosso jogador Luca Meixner morreu inesperadamente, na sexta-feira, 27/12, aos 22 anos. Toda a família SSV está profundamente abalada e atordoada. Seus companheiros de equipe, todos os conselheiros e funcionários lamentam a notícia e nossos pensamentos estão com sua família, amigos e companheiros. Pedimos que respeitem a privacidade da família do Lucas neste momento difícil", diz a nota divulgada.

