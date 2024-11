Pai de Alexandre Pires, João Pires do Nascimento morre aos 72 anos

Pai dos cantores Alexandre Pires, Fernando e João Junior, o músico João Pires do Nascimento faleceu no sábado, 23

O músico João Pires do Nascimento, pai de Alexandre Pires, faleceu aos 72 anos no sábado, 23. A morte do familiar do cantor foi confirmada por sua assessoria através de uma publicação nas redes sociais.

"Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto e solidariedade. Contamos com o apoio de vocês neste momento tão delicado para Alexandre e sua família", declarou a equipe do artista em um trecho do comunicado. A assessoria informou ainda que o show de sábado, 23, que seria realizado em Bauru, em São Paulo, foi cancelado devido ao triste acontecimento.

Morre pai de Alexandre Pires - Reprodução / Instagram

Embora a causa da morte de João Pires não tenha sido revelada, de acordo com informações do site 'G1', ele estava internado no Hospital do Câncer de Barretos há cerca de uma semana. Além de Alexandre Pires, o veterano também é pai dos cantores Fernando e João Junior Pires, que publicou uma homenagem ao pai em seu perfil oficial no Instagram.

"Tá passando um filme na minha cabeça e só de coisas boas, a sua voz rouca ecoa na minha cabeça, o som alto, a banda ensaiando, o senhor nos incentivando sempre em sermos os melhores no que propuséssemos a fazer, e assim crescemos… Com esse dom de pai para filho… Mas e agora, como vai ser?", iniciou João Junior.

"É pai, o que me conforta é que o senhor aproveitou muito a vida, e viu seus negrinhos brilharem como o senhor sonhou, e fizemos pelo senhor tudo o que pudéssemos em vida… Obrigado pela música em nossas vidas meu pai e pelo amor que tinha pelos seus filhos aqui… Você está enraizado em nós pra sempre, eu te amo e te amarei pra sempre", completou o músico em outro trecho da homenagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Junior Pires Nascimento (@joaojuniorpires)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Junior Pires Nascimento (@joaojuniorpires)

Rita Lobo anuncia morte repentina na família

A apresentadora Rita Lobo comoveu ao revelar que perdeu uma pessoa muito importante de sua família de forma repentina. Após passar alguns dias afastada da internet, ela reapareceu nas redes sociais no domingo, 24, e contou que seu sogro, Jayme Kow, morreu aos 86 anos após um acidente totalmente inesperado.

Em um vídeo, a comunicadora revelou que o sogro sofreu uma queda na rua ao sair com seus amigos e foi internado às pressas, mas não resistiu. Com a tristeza do luto, ela contou como a família está se sentindo neste momento de dor; confira detalhes.

Leia também: Após 9 anos, filho de Cristiano Araújo abre caixa com itens do cantor falecido