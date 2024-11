Rita Lobo anuncia morte repentina na família: ‘Montanha-russa de sentimentos’

A apresentadora e cozinheira Rita Lobo choca ao revelar como um integrante de sua família morreu de forma totalmente inesperada

A apresentadora Rita Lobo comoveu ao revelar que perdeu uma pessoa muito importante de sua família de forma repentina. Após passar alguns dias afastada da internet, ela reapareceu nas redes sociais neste domingo, 24, e contou que seu sogro, Jayme Kow, morreu aos 86 anos após um acidente totalmente inesperado.

Em um vídeo, a comunicadora revelou que o sogro sofreu uma queda na rua ao sair com seus amigos e foi internado às pressas, mas não resistiu. Com a tristeza do luto, ela contou como a família se sentindo neste momento de dor.

"Estou um pouco sumida porque, há uma semana, o meu sogro foi tomar um café da manhã com o grupo dele da padaria, um grupo que ele toma café há quase 30 anos. Ele saiu, escorregou na rua, bateu a cabeça, ficou inconsciente, foi para o hospital, ficou três dias lá e não resistiu”, disse ela.

E completou sobre a morte ter sido inesperada. "E ele estava ótimo. 86 anos, muito ativo, cheio de vida, cheio de alegria. Então, essa última semana para a família tem sido essa montanha-russa de sentimentos de susto, raiva, susto de novo, um pouco de aceitação”, afirmou.

Rita Lobo é apresentadora de programas de culinária no canal GNT.

Quem é o marido de Rita Lobo?

A apresentadora Rita Lobo é uma mulher apaixonada! Ela é discreta com sua vida pessoal, mas já fez algumas aparições em público com o marido, Ilan Kow. Os dois são parceiros na vida pessoal e profissional. Saiba mais sobre o casal:

O marido de Rita Lobo, Ilan Kow, é jornalista e sócio dela na plataforma Panelinha, que produz receitas para diferentes meios de comunicação. Ele é formado em publicidade e trabalhou por 12 anos no Grupo Estado. Antes disso, ele também trabalhou no Jornal da Tarde. Ele saiu do Grupo Estado para se dedicar ao projeto ao lado de Rita Lobo.

Durante a pandemia, ele a ajudou a gravar os episódios do programa por causa do isolamento. Ela teve a ajuda do marido, que cuidou do som, e do filho, Gabriel, que ficou responsável pela câmera. Além disso, Ilan já participou do programa de Rita Lobo no GNT, o Cozinha Prática, em um episódio exibido em setembro deste ano.

Os dois são discretos e levam uma vida tranquila em São Paulo. Recentemente, ela contou ao site Folha de S. Paulo que ela e o marido adoram reunir os amigos ao redor da mesa e que Ilan cozinha mais do que ela em casa.

