Após 9 anos, filho de Cristiano Araújo abre caixa com itens do cantor falecido

Aos 11 anos, filho de Cristiano Araújo comemora ao poder abrir caixa com lembranças do pai; Bernardo tinha dois anos quando o pai faleceu

Após nove anos da morte do pai em um acidente de carro, o filho de Cristiano Araújo, Bernardo Araújo, de 11 anos, teve a permissão da mãe, Elisa Leite, para abrir uma caixa cheia de itens que eram do sertanejo.

O garoto, que tinha dois anos na época do falecimento do cantor, comemorou a oportunidade de ver as coisas que eram do pai e até de vestir a mesma camisa que ele usou em sua festa. Além de vários objetos e fotos, ainda tinha uma carta que Cristiano escreveu para Elisa de Dia da Mães.

"Que alegria estar usando a mesma camiseta que meu pai usou há 9 anos atrás no meu aniversário de 2 anos", contou o garoto ao surgir vestindo a peça e segurando várias fotos com o pai.

É bom lembrar que Cristiano Araújo morreu aos 29 anos enquanto voltava de um show em Itumbiara, no sul de Goiás. Ele chegou a ser resgatado do carro, contudo, sofreu uma hemorragia interna na região do abdômen durante a transferência dele de helicóptero para o hospital. Além dele, sua namorada na época, Allana Moraes, de 19 anos, também faleceu. As pessoas que estavam no banco da frente do veículo tiveram ferimentos leves.

O sertanejo teve outro filho além de Bernardo. Antes dele, o famoso teve João Gabriel, nascido em 2009, do relacionamento de 10 anos com Luana Rodrigues.

Felipe Araújo conta história inédita de música escrita por Cristiano Araújo

O cantor Felipe Araújogravou recentemente seu novo DVD, intitulado 'Carta Aberta'. O projeto, que conta com participações especiais de diversos artistas, é uma homenagem à família, aos fãs e a Deus.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, o artista sertanejo falou um pouco sobre a regravação da música Você vai ficar em mim, escrita por seu irmão, Cristiano Araújo (1986-2015). A canção de sucesso, escolhida especialmente por Felipe, foi um dos momentos mais emocionantes do show, realizado em São Paulo no dia 18 de setembro.

Ao comentar sobre a música, Felipe Araújo recordou a história inédita do dia em que Cristiano criou a letra. "Eu tinha uns 11 anos de idade, estávamos em casa e o Cristiano estava tomando banho. Ele saiu correndo [do banheiro] com o shampoo na cabeça e de toalha", contou.

"Naquela época não tinha celular, então ele pegou o violão, de toalha mesmo, deixou um gravador ligado e começou a cantar a música que tinha acabado de fazer no banho, coisa de 5, 10 minutos. E na hora que ele cantou, eu não acreditei", continuou o cantor.

Leia também:Mãe do filho de Cristiano Araújo fala sobre maternidade solo: 'Ele guia'