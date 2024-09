Nick Cannon fala sobre a ex-mulher, Mariah Carey, após desafios na vida dela

Nick Cannon faz comentário sobre como Mariah Carey está após as mortes da mãe e da esposa; atualmente, a cantora está no Brasil

O apresentador Nick Cannon surpreendeu ao fazer um comentário sobre a ex-mulher, a cantora Mariah Carey. Ele falou sobre como anda o psicológico dela após perder a mãe, Patricia, e a irmã, Alison. As duas morreram no mesmo dia no mês de agosto, mas as causas das mortes não foram reveladas publicamente.

Agora, Cannon contou que a ex está lidando bem com o luto. “Ela está fazendo o melhor que pode, considerando as circunstâncias. Mas, como família, só precisamos estar presentes para apoiar uns aos outros e demonstrar amor”, afirmou ele ao site Page Six.

Então, ele ainda comentou que Mariah colocou o seu foco nos filhos gêmeos, Monroe e Moroccan, de 13 anos. “Ela está se divertindo muito com as crianças. Isso é a coisa mais importante do mundo para ela. Então é incrível vê-los apoiando a mãe do jeito que fazem”, afirmou.

Atualmente, Mariah Carey está no Brasil para fazer shows em São Paulo e no Rio de Janeiro no final desta semana.

Dívida de Mariah Carey

A cantora Mariah Carey é uma mulher de sucesso na música internacional, mas, pelo jeito, exagerou nas comprinhas! De acordo com o site internacional New York Post, a estrela acumula uma dívida milionária em decorrência de seus gastos luxuosos.

A publicação informou que ela tem uma dívida de R$ 102 milhões por causa de roupas, salão de beleza e hipoteca de um apartamento de luxo em Nova York, Estados Unidos.

Porém, Mariah Carey já pagou uma parte da dívida, que era maior ainda. Em 2009, ela desembolsou R$ 40 milhões para quitar um empréstimo em um banco e mais R$ 14 milhões para pagar outra dívida.

O site internacional ainda contou que a cantora tem um gasto mensal de R$ 5 milhões em roupas de grife e outros presentes para si mesma.

