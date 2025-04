João Guilherme revela participação em shows do pai, Leonardo

João Guilherme viaja com o pai, Leonardo, para shows no final de semana e brinca sobre formar dupla com ele: ‘João e Leonardo'

O ator João Guilherme vai curtir o final de semana ao lado do pai, o cantor Leonardo. Os dois embarcaram juntos no Rio de Janeiro para cumprir a agenda de shows do artista. Inclusive, João contou que vai participar dos shows do pai.

Nas redes sociais, ele mostrou os dois juntos antes do embarque no jatinho particular. “João e Leonardo. Vou ser dupla do meu pai nos próximos 2 shows: 26/04 - Porto Alegre/RS e 29/04 - Ipatinga/MG. Quem eu vejo lá?”, disse ele na legenda.

Na sexta-feira, 25, Leonardo mostrou foto com o filho ao encontrá-lo no aeroporto.

Quem é a mãe de João Guilherme?

O ator João Guilherme aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia de sua mãe, Naira Ávila. Os dois foram juntos ao show do cantor Gilberto Gil em São Paulo e esbanjaram simpática na chegada ao evento.

Mãe e filho posaram sorridentes e exibiram seus looks estilosos. Naira deixou a barriguinha à mostra ao surgir com blusa preta e calça cinza soltinha. Por sua vez, João apostou em blazer com camisa branca e jeans.

Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

Naira Ávila e João Guilherme

