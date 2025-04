Jota.Pê transforma reconhecimento em celebração após três Grammys: 'Feliz e animado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jota.Pê fala sobre novo álbum musical e anuncia turnê especial

Após conquistar três categorias do Grammy Latino no ano passado (Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira por Se o Meu Peito Fosse o Mundo; Melhor Engenharia de Som; e Melhor Canção em Língua Portuguesa por Ouro Marrom), Jota.Pê vai presentear aos fãs com canções ao vivo.

Em entrevista excluiva à CARAS Brasil, o artista, que na semana passada lançou o álbum músical Dominguinho, com João Gomes e Mestrinho, confirma que deve sair em turnê pelo Brasil muito em breve.

"Eu acabei de lançar um álbum com o João Gomes e com o Mestrinho, [intitulado] Dominguinho. A gente está muito feliz com esse projeto. Não deu nem uma semana e já está em três milhões de players, está sendo muito bem recebido. Em breve vai ter show desse projeto", conta.

"Vou lançar um ao vivo também com as músicas do disco que ganhou os Grammys. Estou preparando os shows. Vai ter o Festival Nômade agora, dia 3, enfim, vai ter monte de coisa linda para rolar", complementa o artista.

Cinco meses depois da conquista dos primeiros Grammys da carreira, Jotta.Pê, que partipou do The Voice Brasil (Globo) em 2017, ainda não conseguiu digerir. O cantor fala à reportagem sobre a felicidade de ser reconhecido na maior premiação da música.

"Eu sinceramente até hoje não consegui definir o sentimento exato. Eu só consego dizer que eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido porque eu amo fazer isso e é muito gratificante quando há algo que a gente ama fazer e realizar sonhos, alguns sonhos até que a gente nem imaginava que de fato fosse se concretizar, como ganhar três Grammys num disco só. Estou muito feliz e animado [com o que vem por aí]", finaliza o cantor.

