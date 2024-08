Mariah Carey teve relação difícil com a mãe, que morreu: ‘Corda de espinhos’

Mariah Carey anunciou a morte de sua mãe e sua irmã no mesmo dia e comoveu os fãs. Porém, ela não teve uma relação fácil com as duas ao longo da vida

A cantora Mariah Carey surpreendeu os fãs nesta semana ao anunciar que sua mãe, Patricia Carey, e a irmã, Alison Carey, morreram no mesmo dia. Com a triste notícia, os admiradores da cantora relembraram que ela não teve uma relação fácil com as duas ao longo da vida.

Segundo a imprensa internacional, Mariah já contou em entrevistas que tinha uma relação atribulada com a mãe, que se separou do seu pai, Alf Carey, quando ela era criança. Mesmo sem dar detalhes, a artista disse: “Um amor complicado amarra o meu coração ao da minha mãe. Nosso relacionamento é uma corda espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e decepção”.

Enquanto isso, Mariah não conviveu muito com a irmã, Alison. As duas foram morar separadas depois da separação dos pais – Mariah ficou com a mãe e Alison foi viver com o pai. Com isso, elas cresceram distantes e ficaram ainda mais sem contato quando Alison teve danos cerebrais após uma invasão em sua casa. “É emocionalmente e fisicamente mais seguro para mim não ter nenhum contato”, disse a cantora no passado.

O anúncio das mortes da mãe e da irmã de Mariah Carey

A cantora Mariah Carey confirmou a morte de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison. Elas morreram no mesmo dia durante o último fim de semana.

Em nota enviada à revista People, Mariah disse estar de "coração partido" com as mortes. "Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia", disse ela.

"Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento impossível", completou.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre as causas das mortes de Patricia, que tinha 87 anos, e de Alison, de 63.