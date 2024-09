Mariah Carey possui dívida milionária. Saiba o valor impressionante

Imprensa internacional revela que Mariah Carey gastou demais com seus luxos e ficou endividada! Saiba qual é o valor do prejuízo da cantora

A cantora Mariah Carey é uma mulher de sucesso na música internacional, mas, pelo jeito, exagerou nas comprinhas! De acordo com o site internacional New York Post, a estrela acumula uma dívida milionária em decorrência de seus gastos luxuosos.

A publicação informou que ela tem uma dívida de R$ 102 milhões por causa de roupas, salão de beleza e hipoteca de um apartamento de luxo em Nova York, Estados Unidos.

Porém, Mariah Carey já pagou uma parte da dívida, que era maior ainda. Em 2009, ela desembolsou R$ 40 milhões para quitar um empréstimo em um banco e mais R$ 14 milhões para pagar outra dívida.

O site internacional ainda contou que a cantora tem um gasto mensal de R$ 5 milhões em roupas de grife e outros presentes para si mesma.

Mariah Carey está no Brasil!

Nesta terça-feira, 17, Mariah Carey aterrisou no Brasil e foi direto para o hotel onde ficará hospedada em São Paulo. A cantora chegou ao local com um vestido preto, óculos escuros e cabelos presos.

Na ocasião, a artista esbanjou simpatia e fez questão de distribuir sorrisos e autógrafos para os fãs que estavam presentes no local. Além disso, Mariah não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos.

Mariah Carey se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, na próxima sexta-feira, 20. Depois, ela parte para o Rio de Janeiro, onde se apresentará no Rock In Rio no dia 22 de setembro.