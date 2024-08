A cantora Mariah Carey está de luto! A artista pop confirmou a morte de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison. Elas morreram no mesmo dia durante o último fim de semana.

Em nota enviada à revista People, Mariah disse estar de "coração partido" com as mortes. "Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia", disse ela.

"Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento impossível", completou.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre as causas das mortes de Patricia, que tinha 87 anos, e de Alison, de 63.

