Simaria revela condição para voltar a cantar após fim de dupla

A cantora Simaria abre o coração ao revelar o motivo para ainda não ter voltado a cantar depois do fim da dupla com Simone Mendes

A cantora Simaria surpreendeu ao explicar o motivo para ainda não ter voltado a cantar depois do fim da dupla com Simone Mendes. Ela revelou que seu desejo no momento é cuidar dos filhos, Giovanna, de 12 anos, e Pawel, de 8 anos, e que sua volta aos palcos só vai acontecer quando eles se sentirem seguros.

"Tenho meus filhos, minha família e questões que eu ainda estou resolvendo. São questões minhas. Preciso de mais segurança em casa, porque quero que meus filhos se sintam mais fortes e seguros para que eu possa sair [para os shows]", afirmou ela em entrevista na Marie Claire, e completou: "Quem ama a música, ama! Não tem como expulsar algo assim de você. Mas, 'quando eu volto?' é uma pergunta que me faço todo dia. Já estou sentindo saudade, confesso".

Quando decidir retomar a carreira musical, Simaria sabe que vai reencontrar seus fãs que conquistou ao longo da dupla com a irmã. "São os mesmos fãs da dupla, ainda é o mesmo público. Todo mundo que vê a Simone brilhando também quer me ver lá, assistir meu show e escutar meu som. Encontro eles na rua e eles me param, perguntam quando volto e dizem que precisam de mim", completou.

Simaria - Foto: Brazil News

Simone revela como anda a relação com Simaria

A cantora Simone Mendes foi entrevistada pela apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, e falou sobre como anda a sua relação com a irmã, a cantora Simaria, após o fim da dupla delas. Ela garantiu que a convivência delas ficou ainda melhor ao se tornarem apenas irmãs.

"Depois de alguns anos trabalhando uma carreira linda, eu tenho 3 anos de carreira solo e cantei uns 30 anos com a minha irmã. Foi lindo, foi especial, aprendi muita coisa. Só que, como tudo, um dia chega ao fim. E a gente decidiu cada uma ir para o seu caminho e está tudo certo. Hoje eu tenho 3 anos de carreira solo e estou feliz”, afirmou ela.

E completou: "A melhor parte disso tudo é que nós somos irmãs. É melhor do que trabalhar juntas, é ser irmã. Ela está em casa no churrasco, filhos brincando, um botão da blusa que quebra e vai pegar linha, ela mandou mensagem para mim do puxador da porta, a gente troca figurinhas do dia a dia que não é trabalho, é de vida mesmo. Melhor coisa da vida é ter a minha irmã como minha irmã, como parceira de família, vamos viajar juntas, que saudade que eu tinha de viver esses momentos juntas. A gente trabalhava muito juntas, mas em datas especiais, natal, era o único momento de cada de folga e cada uma ia para um lado. Hoje é vida normal, a gente fazer isso tudo juntas e é muito especial”.