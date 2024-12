Neto de Mussum compartilha tradição do humorista mantida pela família: 'Meu avô está sempre presente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Mussum, cantor e neto do Trapalhão, fala sobre tradições familiares e novo projeto na carreira artística

O cantor Pedro Mussum (28), neto do Trapalhão Mussum(1941-1994), segue a veia artística do avô e trilha uma carreira promissora no pagode. Recentemente, o artista fechou uma parceria com o produtor e compositor Wilson Prateado, referência no meio, e finaliza o ano colhendo os bons frutos de seu trabalho. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta sobre a novidade e, no clima das festas de fim de ano, compartilha tradição de Mussum mantida pela família: "Meu avô está sempre presente", declara.

Comemoração em família

Mesmo com as rotinas corridas do dia a dia, Pedro destaca que a família busca sempre se unir em momentos especiais, costumes que vem desde a época do avô. "Minha família mantém o costume do meu avô de se reunir sempre que pode na casa do meu tio ou em alguma viagem, nas datas comemorativas é lei. É uma forma de juntar todos, mesmo com as agendas corridas", conta.

Para o artista, o avô sempre se faz presente nesses momentos, principalmente agora, que Sandro Mussum, tio de Pedro, lançou uma cerveja inspirada no eterno trapalhão: "De alguma forma meu avô também sempre está presente, ainda mais agora que meu tio criou uma cerveja em homenagem a ele. Isso aí não pode faltar em nossas reuniões de família, seja onde for", brinca.

Parceria de sucesso

Depois de fechar com Prateado, grande nome do cenário musical nacional, Pedro se prepara para iniciar uma nova fase com montagem de um show inédito e um repertório exclusivo com produção de novas faixas e regravações de sucessos.

“O Prateado é uma lenda e acredito que qualquer artista do samba e do pagode tem influência direta ou indireta dele, que revoluciona o segmento através do seu trabalho. Então ter o Prateado participando da construção da minha carreira, com toda a sua experiência, além de uma possibilidade de aprender, é também um sonho realizado", comenta Pedro sobre a recente parceria.

Prateado, que já trabalhou com nomes como Thiaguinho, Belo, Exaltasamba, Sorriso Maroto, Péricles e Fundo de Quintal, agora soma Pedro Mussum no leque de seus artistas e representa um impulsionador da carreira do músico, que visa se consolidar como uma nova voz da música brasileira.

"Espero que a minha experiência adquirida em tantos anos de música, vá funcionar como um GPS nos conduzindo pelo melhor caminho. A gente já inovou muitas e muitas vezes no seguimento Samba & Pagode, e o Pedro, com a sua versatilidade, nos seduz com a possibilidade de inovarmos novamente. Vamos buscar, e estamos pesquisando no mundo da música, tendências e aventuras que podem ser fundidas ao nosso samba, e quiçá seremos muito bem sucedidos", finaliza Prateado.

